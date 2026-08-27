আরও ৪ অ্যাকাউন্টে ৮০৪ কোটি ফ্রিজ! খোলার আর্জি মমতা তৃণমূলের, 'অনুমতি নয়’ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: একদিকে ফ্রিজ হয়ে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন, অন্যদিকে সেই অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন নিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার আদালতে এই মামলার শুনানিতে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবে উঠে এল কোটি কোটি টাকার লেনদেনের প্রসঙ্গ। কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, দলের আরও চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।
৭ জুলাই চারটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ?
কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবীর দাবি, গত ৭ জুলাই ইন্ডিয়ান ব্যাংকের চারটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করতে না পারায় দলের দৈনন্দিন খরচ চালাতেও সমস্যা হচ্ছে বলে আদালতে জানানো হয়। দলের আইনজীবীর বক্তব্য, একটি রাজনৈতিক দলের শুধু কর্মীদের বেতন বা বাড়িভাড়া দেওয়ার খরচই থাকে না। রাজনৈতিক দলের আরও নানা ধরনের সাংগঠনিক ও দৈনন্দিন খরচ রয়েছে। সেই কারণে এই চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। কালীঘাট তৃণমূলের তরফে আরও দাবি করা হয়, তাদের প্রায় ৮০৪ কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে।
‘এখনই চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি নয়’
তবে কালীঘাট তৃণমূলের এই আবেদনেই আপাতত সায় দেয়নি আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে ওই চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। আদালতের যুক্তি, ইতিমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে HDFC ব্যাঙ্কের তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন করে আরও চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলে আগের নির্দেশের গুরুত্ব কমে যেতে পারে। বিচারপতির বক্তব্য অনুযায়ী, আগের নির্দেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় নতুন চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ দিলে আদালতের সেই নির্দেশ তার গুরুত্ব হারাতে পারে।
অ্যাকাউন্টের লেনদেন নিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন
অন্যদিকে, রাজ্যের তরফে এই অ্যাকাউন্টগুলিতে হওয়া নগদ লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবীর সওয়াল, অ্যাকাউন্টগুলিতে কীভাবে এবং কত টাকা নগদে জমা পড়েছে, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। রাজ্যের দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুমিত রায় নগদে প্রায় ৭ কোটি টাকা জমা করেছিলেন।এছাড়াও রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়েছে, দেবরাজ চক্রবর্তী নিজে প্রায় ১০ কোটি টাকা নগদে জমা করেছিলেন। এই লেনদেনগুলির উৎস কী ছিল এবং কেন এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা জমা করা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য।
‘৩০ কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়েছিল’ দাবি রাজ্যের
শুনানিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সামনে আনে রাজ্য। রাজ্যের দাবি, এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে একটি থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ‘লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডস’-এ ট্রান্সফার করা হয়েছিল। রাজ্যের বক্তব্য, ওই সংস্থার নাম দুর্নীতির মামলায় উঠে এসেছে। ফলে অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে সওয়াল করেছে রাজ্য। তবে আদালতে ওঠা এই অভিযোগগুলি রাজ্যের বক্তব্য ও দাবি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি।
HDFC অ্যাকাউন্টের মামলার সঙ্গেই হবে শুনানি
এদিনের শুনানিতে আদালত জানায়, HDFC ব্যাংকের তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে এই মামলাটিরও একসঙ্গে শুনানি হবে। দুই পক্ষকে হলফনামা আদানপ্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি নভেম্বর মাসে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, আপাতত ইন্ডিয়ান ব্যাংকের ওই চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি পেল না কালীঘাট তৃণমূল। অন্যদিকে, অ্যাকাউন্টগুলিতে হওয়া বিপুল নগদ লেনদেন এবং টাকা ট্রান্সফারের অভিযোগ নিয়েও আদালতে আইনি লড়াই চলবে।
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