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আরও ৪ অ্যাকাউন্টে ৮০৪ কোটি ফ্রিজ! খোলার আর্জি মমতা তৃণমূলের, 'অনুমতি নয়’ হাইকোর্টের

একদিকে ফ্রিজ হয়ে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন, অন্যদিকে সেই অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন নিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার আদালতে এই মামলার শুনানিতে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবে উঠে এল কোটি কোটি টাকার লেনদেনের প্রসঙ্গ। কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, দলের আরও চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:18 PM IST
আরও ৪ অ্যাকাউন্টে ৮০৪ কোটি ফ্রিজ! খোলার আর্জি মমতা তৃণমূলের, 'অনুমতি নয়’ হাইকোর্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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