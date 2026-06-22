/তৃণমূলে রুদ্ধশ্বাস চমক: মহাবিদ্রোহের জের, ফিরহাদ-সহ একগুচ্ছ হেভিওয়েটদের শোকজ করল দল-- কারা আছেন তালিকায়?

প্রবীর চক্রবর্তী: দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দলবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিদ্রোহী বিধায়কদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেলে বিদ্রোহী শিবিরের ‘বিশেষ অধিবেশন’ এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করার ঘটনার পরই পাল্টা প্রত্যাঘাত এল কালীঘাটের তৃণমূলের থেকে। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি (Disciplinary Committee) একযোগে শো-কজ (Showcause) করল দলের একঝাঁক হেভিওয়েট মন্ত্রী, বিধায়ক ও প্রথম সারির নেতাদের।
এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, হাওড়ার বর্ষীয়ান নেতা অরূপ রায়, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতো শীর্ষস্তরের নেতৃত্ব। তালিকায় রয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও বেশ কয়েকজন বিদায়ী কাউন্সিলর ও জেলাস্তরের নেতা।
নিউটাউনের এক অভিজাত পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস স্পেশাল সেশন’ বা বিশেষ অধিবেশন থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত সরিয়ে ‘আসল’ তৃণমূলের নতুন কমিটি ঘোষণা করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবির।
কেন এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ?
দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নেতারা জেনেবুঝে দলের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কাজ করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে দলবিরোধী কার্যকলাপে (Anti-party activities) লিপ্ত থেকেছেন। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে অন্ধকারে রেখে নিউটাউনের পাঁচতারা হোটেলে যে সমান্তরাল অধিবেশন চালানো হয়েছিল এবং যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গড়া হয়েছিল, তাকেই ‘চরম শৃঙ্খলাভঙ্গ’ হিসেবে দেখছে দল।
শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির এক সদস্যের কথায়:
'দলের টিকিটে জিতে মন্ত্রী-বিধায়ক হয়ে দলেরই শীর্ষ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। কেন তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে না, তার সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।'
কোন পথে বাংলার রাজনীতি?
সোমবারের এই শো-কজের পর তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন ও আইনি লড়াই এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা। একদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে নাম লিখিয়ে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা ‘আসল’ তৃণমূলের দাবি তুলে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ নিয়েছেন। অন্যদিকে মূল দল এই হেভিওয়েটদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটল।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শো-কজের নোটিশ আদতে বাংলার শাসক দলের অন্দরে চূড়ান্ত ও আনুষ্ঠানিক বিভাজনের সিলমোহর। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই বিদ্রোহী নেতারা দলের শো-কজের কী জবাব দেন, নাকি দল সরাসরি তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তার ওপরই নির্ভর করছে বাংলার রাজনীতির আগামী গতিপ্রকৃতি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)