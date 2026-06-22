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তৃণমূলে রুদ্ধশ্বাস চমক: মহাবিদ্রোহের জের, ফিরহাদ-সহ একগুচ্ছ হেভিওয়েটদের শোকজ করল দল-- কারা আছেন তালিকায়?

TMC Showcause heavyweight leader: এই তালিকায় রয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, হাওড়ার বর্ষীয়ান নেতা অরূপ রায়, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তীর মতো শীর্ষস্তরের নেতৃত্ব। তালিকায় রয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন-সহ আরও বেশ কয়েকজন বিদায়ী কাউন্সিলর ও জেলাস্তরের নেতা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:06 PM IST
তৃণমূলে রুদ্ধশ্বাস চমক: মহাবিদ্রোহের জের, ফিরহাদ-সহ একগুচ্ছ হেভিওয়েটদের শোকজ করল দল-- কারা আছেন তালিকায়?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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