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'শুধু বিরোধী দলনেতা নয়, মুখ্যমন্ত্রীও টেম্পোরারি! এক বছরের মধ্যে....' , বিস্ফোরক কল্যাণ

Kalyan Banerjee: 'যাই আসুক না কেন, বাধা যতই আসুক না কেন, লড়াই আপনাদের করতে হবে। ১০ বার জেলে পাঠালেও জেল থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ বলে আর শুভেন্দু অধিকারী মুর্দাবাদ বলে আবার নামতে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:02 PM IST
'শুধু বিরোধী দলনেতা নয়, মুখ্যমন্ত্রীও টেম্পোরারি! এক বছরের মধ্যে....' , বিস্ফোরক কল্যাণ
Image Credit: বিস্ফোরক কল্যাণ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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