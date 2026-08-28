'শুধু বিরোধী দলনেতা নয়, মুখ্যমন্ত্রীও টেম্পোরারি! এক বছরের মধ্যে....' , বিস্ফোরক কল্যাণ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিরোধী দলনেতা শুধু টেম্পারারি নয়, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী টেম্পোরারি! ওদের দিন ঘনিয়ে এসেছে'। TMCP-র প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে চ্যালেঞ্জ সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এই তৃণমূল কংগ্রেস কী করতে পারে, দেখে নিন'।
কল্যাণ বলেন, 'যাঁরা এতদিন ধরে সততার সঙ্গে দল করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে, আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভালোবেসে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, তাঁরাই এখানে আছেন, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আছে। যাঁরা চুরি জোচ্চুরি করেছে, সব চোরগুলো একসঙ্গে পাল্টি খেয়ে চলে গিয়েছে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমি ২০ সাংসদের পদ খারিজ করে দেখাব। এক বছরের মধ্যে ২০ আসনে পুর্ননির্বাচন করে দেখিয়ে দেব। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে যে কলঙ্কিত করেছে, তার নাম শুভেন্দু অধিকারী, ছাড়ব না'।
TMCP-র কর্মীদের কল্যাণের বার্তা, 'যাই আসুক না কেন, বাধা যতই আসুক না কেন, লড়াই আপনাদের করতে হবে। ১০ বার জেলে পাঠালেও জেল থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ বলে আর শুভেন্দু অধিকারী মুর্দাবাদ বলে আবার নামতে হবে'।
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