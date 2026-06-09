Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Kalyan Banerjee: বিশ্বাসঘাতকদের নেবে না বিজেপিও! দ্বিচারিতা ছেড়ে সাহস থাকলে পদত্যাগ করুন, বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ কল্যাণের

Kalyan Banerjee: বিশ্বাসঘাতকদের নেবে না বিজেপিও! দ্বিচারিতা ছেড়ে সাহস থাকলে পদত্যাগ করুন, বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ কল্যাণের

TMC MP Kalyan Banerjee slams rebels: অমিত শাহ পিছন থেকে আমাদের পার্টি ভাঙার জন্য কাজ করছেন। তারা দেশের গণতন্ত্র নষ্ট করছে এই সাংসদ ভাঙিয়ে। এই সাংসদদের অনেক কিছু দেওয়া হবে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে। পুলিসি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে আইন শৃঙ্খলা ধ্বংস করা হচ্ছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:12 PM IST
Kalyan Banerjee: বিশ্বাসঘাতকদের নেবে না বিজেপিও! দ্বিচারিতা ছেড়ে সাহস থাকলে পদত্যাগ করুন, বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ কল্যাণের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'কাকলি ছেলের জন্য ভোটের টিকিট চেয়েছিল দলের কাছে, পায়নি-- তাই এত বিদ্রোহ'
Sougata Roy11 min ago
2
India Pakistan21 min ago
3
Student Molestation Case42 min ago
4
TMC Split58 min ago
5
Africa's best referee1 hr ago