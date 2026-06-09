/Kalyan Banerjee: বিশ্বাসঘাতকদের নেবে না বিজেপিও! দ্বিচারিতা ছেড়ে সাহস থাকলে পদত্যাগ করুন, বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ কল্যাণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই মুহূর্তে তীব্র রাজনৈতিক সংকটে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। তারমধ্যেই দলের বিদ্রোহী সাংসদদের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে দলের অন্দরের সমীকরণ এখন তুমুল উত্তপ্ত। এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের বিদ্রোহী সাংসদদের আসন আঁকড়ে না রেখে অবিলম্বে পদত্যাগ করার এবং জনগণের কাছ থেকে নতুন করে ম্যান্ডেট বা রায় নেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের এই আবহে সুর চড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দলে এখন ক্ষমতায় নেই বলেই যত সব বিদ্রোহ শুরু করেছে।
এদিন তিনি অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ২০ জনের নাম যে আছে সেই কাগজ দেখাচ্ছে না কেন? সাতদিন আগে সবাই দিদির সঙ্গে বসেছিল। সবাই বলেছিল, দিদির সঙ্গে আছি। বাপি হালদার, ইউসুফ পাঠান বলেছিল, কাকলী দি বড় না, দিদি বড়! ভয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতির মামলা আছে। কে নারদায় ঘুষ খেয়েছে, কে সিন্ডিকেট করে ঘুষ খেয়েছে, কে সমুদ্রে গিয়ে কী করেছে, সব জানে। বিজেপি কলঙ্কিত লোকেদের নেবে না।এবং তাদের আরও ক্ষমতা চাই। চ্যালেঞ্জ করছি, ২০২৯-এ কে কোন দিকে থাকে দেখা হবে। কল্যাণের মন্তব্য, যতই চেষ্টা করুক সব, বিজেপি এদের নেবে না।
‘সাহস থাকলে পদত্যাগ করুন’, বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ কল্যাণের
দলের বিদ্রোহী সাংসদদের তীব্র আক্রমণ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, যদি তাঁদের ক্ষমতা থাকে তবে যেন অবিলম্বে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিন। দল ছেড়ে তাঁরা আবার নতুন করে জনগণের দরবারে ভোট চাইতে যান। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলের টিকিটে জিতে দলের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং আসন ধরে রাখা—দুটো একসঙ্গে চলবে না।
আর জি কর কাণ্ডে শর্মিলা-কাকলিকে তীব্র আক্রমণ
চিকিৎসক তথা তৃণমূল সাংসদ শর্মিলা সরকার এবং বর্ষীয়ান নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ। আর জি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনার সময় এই দুই নেত্রী কোথায় ছিলেন, সেই প্রশ্ন তুলে কল্যাণের দাবি, 'আর জি কর কাণ্ডের সময় আমি নিজে দলের হয়ে মুখ খুলেছিলাম। কিন্তু শর্মিলা সরকার বা কাকলি ঘোষ দস্তিদার তখন কোথায় ছিলেন? তাঁরা দলের কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়াননি।' পেশায় চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও শর্মিলা সরকার কেন ওই কঠিন সময়ে চুপ ছিলেন, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।
"মমতা ছেড়ে মোদীকে নেতা বানিয়েছেন বিদ্রোহীরা"
বিদ্রোহী শিবিরের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদবের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণ বাবু বলেন, "ভূপেন্দর যাদবের বাড়িতে যাওয়ার মুহূর্তেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাঁরা বিজেপির হাত ধরেছেন। তাঁরা নিজেদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদলে এখন নরেন্দ্র মোদীকে নেতা মেনে নিয়েছেন।" তৃণমূল নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা, এই 'বিশ্বাসঘাতকদের' মানুষ ক্ষমা করবে না এবং বিজেপিও তাঁদের শেষ পর্যন্ত মেনে নেবে না। সংখ্যালখু সাংসদের উদ্দেশ্যে কল্যাণের বার্তা, আমি ওঁদের প্রত্যেককে বলব বিধানসভা এলাকায় যান, যাঁদের ভোট নিয়ে এসেছিলেন, যে সব কর্মীরা লড়াই করেছিলেন আপনাদের জন্য, তাঁদের সঙ্গে মিটিং করুন। আবার গেরুয়া লোকদের নিয়ে মিটিং করবেন না।
আর জি কর আবহে দলের অন্দরে যে ফাটল তৈরি হয়েছিল, তা এখন প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপ নিয়েছে। অভিষেক-মমতা শিবিরের হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দলের প্রতীক ব্যবহার করে দলবিরোধী কাজ বরদাস্ত করা হবে। বিদ্রোহীদের হয় পদত্যাগ করতে হবে, না হলে তাঁদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেই গণ্য করবে তৃণমূল।
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