Kalyan Banerjee: জাভেদের ব্যাপক দুর্নীতি; 'ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার হতে গিয়েছে', বিস্ফোরক কল্যাণ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'ওর সাত অবৈধ বিল্ডিং, পাঁচ হাজার বাসিন্দা আছে'। জাভেদ খানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার হতে গিয়েছে'।
কল্য়াণ বলেন, 'টাকা লেনদেন হয়েছে। মিউটেশন নেই, বিল্ডিং প্ল্যান নেই। ওদের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল মামলা করতে। কুণাল আমাকে বলল। তার পরে জাভেদ প্রশাসনিক বৈঠকে এই সব ঠিক করতে চেয়েছে। এই সব বাঁচাতেই শুভেন্দুর ওয়াশিং মেশিনে গিয়েছে জাভেদ খান। তাই ঋতব্রতর শিবিরে গিয়েছে'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের পর রাজ্য় রাজনীতি নাটকীয় মোড়। ফল ঘোষণার একমাসে মধ্যে ভেঙে খান খান তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত নাম 'অতীত' করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নতুন বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়করা। আর চিফ হুইপ পদে আখরুজ্জামানের।
ছাব্বিশে কলকাতা যে ক'টা আসনে গড়রক্ষা করতে পেরেছে তৃণমূল, তার অন্য়তম কসবা। এই কেন্দ্রে এবারও জিতেছেন জাভেদ খানই। কিন্তু জাভেদও ঋতব্রতদের শিবিরেই! প্রকাশ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র ছিল না। আমাদের বক্তব্য কেউ শুনতেন না। শুনেও কিছু অ্যাকশন হত না। সেইজন্য বেশিরভাগ লোক এটাই বলছেন। বেশিরভাগ আমরা যারা আছি তাঁদের কথা শোনা হত না। শীর্ষ নেতৃত্ব এরজন্য দায়ী, অন্য কেউ দায়ী নন'।
কলকাতা পুরসভার মেয়দ পদে ইস্তফা দেওয়ার পর বিধানসভায় এবার সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গেই বসার ইচ্ছার প্রকাশ করলেন ফিরহাদ হাকিম! ঘনিষ্ঠমহলে তিনি জানিয়েছেন, এখন দলের যা অবস্থা, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যাঁকে বিরোধিতা দলনেতা মনোনীত করা হয়েছে, তাঁকেই মেনে উচিত। সূত্রের খবর তেমনই।
আজ, শুক্রবারই কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ। এরপর নিজের অবস্থান কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ঘনিষ্ঠমহলের মমতার স্নেহের ববি বলেছেন, 'ঋতব্রতের বহিস্কার তুলে নিয়ে সকলকে একসঙ্গে বসতে (বিধানসভায়) বলা উচিত। সকলে মিলে বিধানসভা বিরোধিতা করা উচিত। আমি যা বলব তাই হবে এই মনোভাব থেকে দলের সরে আসা উচিত। তাঁর মতে, এখন আর আমিত্ব দেখানোর মতো দিন নেই'।
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