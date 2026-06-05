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Kalyan Banerjee: জাভেদের ব্যাপক দুর্নীতি; 'ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার হতে গিয়েছে', বিস্ফোরক কল্যাণ

Kalyan Banerjee: 'ওদের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল মামলা করতে। কুণাল আমাকে বলল। তার পরে জাভেদ প্রশাসনিক বৈঠকে এই সব ঠিক করতে চেয়েছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 05, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:16 PM IST
Kalyan Banerjee: জাভেদের ব্যাপক দুর্নীতি; 'ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার হতে গিয়েছে', বিস্ফোরক কল্যাণ
Image Credit: জাভেদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কল্যাণ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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জাভেদের ব্য়াপক দুর্নীতি; 'ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার হতে গিয়েছে', বিস্ফোরক কল্যাণ
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