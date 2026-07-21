একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? মমতার সঙ্গে 'কথা কাটাকাটি'! বক্তব্য না শুনেই ছাড়লেন মঞ্চ, সোজা গেলেন...

প্রবীর চক্রবর্তী: একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? দলনেত্রীর বক্তৃতা না শুনেই মঞ্চ ছাড়লেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু হঠাৎ কী এমন হল যে নিজের বক্তৃতা শেষ করেই মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন? মঞ্চে থাকা একটা শিবির বলছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার যে সময়সীমা ছিল তার থেকে বেশি সময় তিনি নিয়েছেন। ফলে অন্যরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাননি। নেতৃত্বের তরফে কেউ কিছু বললে তাতেই গোঁসা হয়েছে কল্যাণের। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য না শুনেই ছেড়ে চলে যান তিনি। যদিও অন্য পক্ষ বলছেন কলকাতা হাইকোর্টে দলেরই অনেকগুলো মামলা ছিল, সেই মামলার জন্যই তড়িঘড়ি বেরিয়ে যান তিনি।
এদিন নিজের বক্তব্যে বিজেপি-সহ ঋতব্রত শিবিরকে চাঁছাছোলা আক্রমণ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বলেন, "এ লড়াইয়ের তির সবসময় বিজেপির দিকেই থাকবে। ঋতব্রত শিবিরে সব চোরেদের দল।" দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস হয় না। প্রায় সাড়ে ২২ মিনিট ধরে বক্তৃতা দেন তিনি। দীর্ঘ বক্তৃতায় বিজেপি ও প্রতিপক্ষ শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করার কড়া হুঁশিয়ারিও দেন। বলেন, "যে যাঁরা অন্য দলে গিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক মেয়াদ বা এক্সপায়ারি ডেট ২০২৯ সাল।" বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। বিরোধী দলগুলির উপর এজেন্সি ও ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও লড়াই করার বার্তা দেন।
জানা যাচ্ছে, তাঁর এই দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রাখার কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ইশারায় ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন! কম বলার পরামর্শ দেওয়ায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মঞ্চেই অসন্তুষ্ট হন। বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নামতেই আরও একবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে উদ্দেশ্য করে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কম করে বলবে। বেশি হয়ে গেছে।' । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই মন্তব্যেই নাকি ক্ষুব্ধ হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই ক্ষুব্ধ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারে না বসেই মঞ্চ ছেড়ে চলে যান।
সব মিলিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের স্টেজেও অস্বস্তি ছড়ায়! সূত্রের খবর, বক্তার তালিকা ছিল দীর্ঘ থাকায় সকল বক্তাকেই সংক্ষেপে ভাষণ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নেত্রী সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করার নির্দেশ দিলেও সেকথা কানে তোলেননি শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ। প্রায় সাড়ে ২২ মিনিট ধরে বক্তৃতা করেছেন। তার বক্তৃতার জেরে তালিকায় থাকলেও বাদ পড়তে হয়েছে কয়েক জন সাংসদ-বক্তাকে। সূত্র বলছে, তা নিয়েই নাকি নেত্রীর সঙ্গে ‘কথা কাটাকাটি’ হয়! যদিও, 'কথা কাটাকাটি'র প্রসঙ্গ উড়িয়ে বাদানুবাদের কোনও প্রশ্নই নেই, দাবি করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
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