Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? মমতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি! বক্তব্য না শুনেই ছাড়লেন মঞ্চ, সোজা গেলেন...

একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? মমতার সঙ্গে 'কথা কাটাকাটি'! বক্তব্য না শুনেই ছাড়লেন মঞ্চ, সোজা গেলেন...

Kalyan Banerjee: হঠাৎ কী এমন হল যে নিজের বক্তৃতা শেষ করেই মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন? বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নামতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বলেন...

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:17 PM IST
একুশের মঞ্চেই গোঁসা কল্যাণের? মমতার সঙ্গে 'কথা কাটাকাটি'! বক্তব্য না শুনেই ছাড়লেন মঞ্চ, সোজা গেলেন...
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'চুপ কেন, ক্ষমা চান!', শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি ‘বর্বরতা'য় মোদীকে বিঁধলেন রাহুল
Rahul Gandhi on student protest29 min ago
2
July 21 Martyrs Day37 min ago
3
200 Indian Coaches To Bangladesh40 min ago
4
Mamata Banerjee43 min ago
5
21 July meeting44 min ago