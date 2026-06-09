Kalyan Banerjee: দিল্লি থেকে ফিরতেই 'চোর চোর' স্লোগান! বিমানবন্দরে মেজাজ হারালেন কল্যাণ

সৌমেন ভট্টাচার্য: জনরোষের শিকার হয়েছিলেন। 'চোর, চোর' স্লোগানও শুনতে হল কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে! বিক্ষোভের মুখে পড়ে এবার মেজাজ হারালেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। বিক্ষোভকারীদের দিকে রীতিমতো তেড়ে যেতে দেখা গেল তাঁকে।
আজ, মঙ্গলবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন কল্যাণ। দুপুরে বিমানবন্দরে নেমে যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তৃণমূল সাংসদ, তখন পাশ থেকে 'চোর চোর', 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন একদল সাধারণ মানুষ। এরপর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি সাংসদ। যাঁরা স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।
বিজেপি নেতা দেবজিত্ সরকারের কটাক্ষ, 'যে ভাষায় পনেরো বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে আক্রমণ করেছে, সেই ভাষা খুব অল্পসংখ্যক মানুষ ফেরত দিচ্ছে। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক সৌজন্য নষ্ট হয়ে যায়নি'। তাঁর কথায়, এরাজ্যে এখন সরকার চালাচ্ছে বিজেপি বিধায়করা। তাই এখনও শুধু ডিম, স্লোগান এসব আসছে। শক্ত কিছু এসে আসছে না। মানুষের রোষ আছড়ে পড়ার কারণ আছে। সাধারণ মানুষকে বলব, বিরত থাকুন। এ ধরণের ঘটনা কাম্য নয়'।
এর আগে, হুগলি চণ্ডীতলা থানার বাইরে মার খেতে হয়েছিল কল্যাণকে। সেদিন ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযোগে থানায় গিয়েছিলেন তিনি। থানার সামনে একটি প্রতিবাদ সভাও হচ্ছিল তৃণমূলের। সভায় যখন ঢুকছিলেন সেইসময়, তখন তৃণমূল সাংসদকে কালো পতাকা দেখানো হয়,ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান।
ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। হঠাত্ মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে যান কল্যাণ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে তুলে ধরেন। অভিযোগ, সাংসদকে ঢিল মারা হয়। মাথায় লাগে। বিজেপির তরফে অবশ্য দাবি, সাধারণ মানুষের জনরোষের শিকার হয়েছেন কল্যাণ। তৃণমূল সূত্রে খবর কল্যাণের মাথায় আঘাত হয়েছে। তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
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