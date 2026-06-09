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Kalyan Banerjee: দিল্লি থেকে ফিরতেই 'চোর চোর' স্লোগান! বিমানবন্দরে মেজাজ হারালেন কল্যাণ

Kalyan Banerjee:  আজ, মঙ্গলবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন কল্যাণ।  বিমানবন্দরে তাঁকে দেখেই 'চোর চোর', 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন সাধারণ মানুষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:37 PM IST
Kalyan Banerjee: দিল্লি থেকে ফিরতেই 'চোর চোর' স্লোগান! বিমানবন্দরে মেজাজ হারালেন কল্যাণ
Image Credit: কল্যাণকে চোর চোর স্লোগান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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