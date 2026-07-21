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'আমার ভাষণের মাঝেই অভিষেক...', একুশের মঞ্চ ছেড়ে বিস্ফোরক কল্যাণ

Kalyan Banerjee:  'বক্তা হিসেবে নাম থাকা প্রিয়াঙ্কা অধিকারী এবং উপাসনা দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকায় আমাকে বক্তব্য শুরু করতে হয়'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:27 PM IST
'আমার ভাষণের মাঝেই অভিষেক...', একুশের মঞ্চ ছেড়ে বিস্ফোরক কল্যাণ
Image Credit: বিস্ফোরক কল্যাণSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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