'আমার ভাষণের মাঝেই অভিষেক...', একুশের মঞ্চ ছেড়ে বিস্ফোরক কল্যাণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একুশের মঞ্চেই গোঁসা? দলনেত্রীর বক্তৃতা না শুনেই মঞ্চ ছেড়েছিলেন। কী এমন ঘটেছিল? কার্যত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষোভ উগরে দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কল্যাণ লিখেছেন, 'বক্তা হিসেবে নাম থাকা প্রিয়াঙ্কা অধিকারী এবং উপাসনা দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকায় আমাকে বক্তব্য শুরু করতে হয়। আমার ভাষণের মাঝেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভাস্থলে পৌঁছান এবং মঞ্চে ঘুরে দেখতে তাঁর প্রায় ৫ মিনিট সময় লাগে,যার ফলে আমাকে ৫ মিনিটের জন্য বক্তব্য থামাতে হয়েছিল। একইভাবে, দিদির ক্ষেত্রেও আমাকে ভাষণ থামাতে হয়। এরপর আমি তাঁকে (দিদি) জিজ্ঞাসা করি যে আমি কি ভাষণ চালিয়ে যাব কি না। তিনি 'হ্যাঁ' বলায় আমি আবার শুরু করি'।
কল্যাণের আরও বক্তব্য, আজকের বক্তাদের মধ্য থেকে গত দুই মাসে ভয়ে কেউ জেলা সফর করেননি। আমি জানতে পারলাম যে, কালীঘাটের সূত্র নাকি কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে যা আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অথচ গত দুই মাসে কর্মীদের উৎসাহিত করতে আমি বহু জেলায় গিয়েছি। এই তথাকথিত 'কালীঘাটের সূত্র' দলটাকে শেষ করে দেবে'।
এদিন নিজের বক্তব্যে বিজেপি-সহ ঋতব্রত শিবিরকে চাঁছাছোলা আক্রমণ করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বলেন, "এ লড়াইয়ের তির সবসময় বিজেপির দিকেই থাকবে। ঋতব্রত শিবিরে সব চোরেদের দল।" দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস হয় না। প্রায় সাড়ে ২২ মিনিট ধরে বক্তৃতা দেন তিনি। দীর্ঘ বক্তৃতায় বিজেপি ও প্রতিপক্ষ শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করার কড়া হুঁশিয়ারিও দেন। বলেন, "যে যাঁরা অন্য দলে গিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক মেয়াদ বা এক্সপায়ারি ডেট ২০২৯ সাল।" বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। বিরোধী দলগুলির উপর এজেন্সি ও ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও লড়াই করার বার্তা দেন।
জানা যাচ্ছে, তাঁর এই দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রাখার কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ইশারায় ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন! কম বলার পরামর্শ দেওয়ায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মঞ্চেই অসন্তুষ্ট হন। বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে নামতেই আরও একবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে উদ্দেশ্য করে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কম করে বলবে। বেশি হয়ে গেছে।' । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই মন্তব্যেই নাকি ক্ষুব্ধ হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই ক্ষুব্ধ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারে না বসেই মঞ্চ ছেড়ে চলে যান।
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