Vande Bharat Sleeper:  হাওড়া এবং কামাখ্যার মধ্যে যাতায়াতের পথে এই নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি মোট ১৩টি স্টেশনে থামবে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 19, 2026, 02:20 PM IST
Kamakahhya Howrah Vande Bharat Sleeper: এমাসেই শুরু হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার, কোন কোন স্টেশনে থামবে এই ট্রেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২২ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। ট্রেনটি যাত্রা শুরু করবে কামাখ্যা এবং হাওড়ার মধ্যে। ট্রেনটি চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (NFR)। সেমি-হাই-স্পিড এই ট্রেনটি দেশের দূরপাল্লার এবং রাতভর ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বদলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতীয় রেল সূত্রে খবর, ২৭৫৭৬ কামাখ্যা–হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে এবং ২৭৫৭৫ হাওড়া–কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ২৩ জানুয়ারি থেকে যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু করবে।

কামাখ্যা থেকে হাওড়াগামী ট্রেনটি (২৭৫৭৬) বুধবার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন চলবে, আর হাওড়া থেকে কামাখ্যাগামী ট্রেনটি (২৭৫৭৫) বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহের বাকি সব দিন চলাচল করবে।

হাওড়া এবং কামাখ্যার মধ্যে যাতায়াতের পথে এই নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি মোট ১৩টি স্টেশনে থামবে। স্টেশনগুলো হল: ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা, মালদা টাউন, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙাইগাঁও এবং রঙ্গিয়া।

হাওড়া-কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসে মোট ১৬টি কোচ থাকবে। এর মধ্যে ১১টি এসি ৩-টায়ার, ৪টি এসি ২-টায়ার এবং ১টি এসি ফার্স্ট ক্লাস (AC 1st class) কোচ থাকবে। হাওড়া-গুয়াহাটি রুটে চলাচলের জন্য মোট দুটি রেক ব্যবহার করা হবে।

২৭৫৭৫ হাওড়া–কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:২০ মিনিটে (১৮:২০) হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ৮:২০ মিনিটে কামাখ্যায় পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ২৭৫৭৬ কামাখ্যা–হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে (১৮:১৫) কামাখ্যা থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন সকাল ৮:১৫ মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছাবে। গোটা যাত্রাপথ পাড়ি দিতে ট্রেনটির সময় লাগবে প্রায় ১৪ ঘণ্টা।

