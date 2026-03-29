English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Tumpa Koyal joins BJP Kamduni protest: অভয়ার মায়ের এবার কামদুনি প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালও বিজেপিতে: প্রার্থী হবেন?

Tumpa Koyal joins BJP Kamduni protest: অভয়ার মায়ের এবার কামদুনি প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালও বিজেপিতে: প্রার্থী হবেন?

Tumpa Koyal joins BJP Kamduni protest:  'বিজেপিতে যোগ দিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধ লড়াই করতে পারব। দুর্নীতিবাজ এই সরকারকে হারাব'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 29, 2026, 09:31 PM IST
Tumpa Koyal joins BJP Kamduni protest: অভয়ার মায়ের এবার কামদুনি প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালও বিজেপিতে: প্রার্থী হবেন?
বিজেপিতে কামদুনির প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ভোটের বাংলার বড় খবর। আর জি নির্যাতিতার মা এখন পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। বিধানসভা ভোটের মুখে এবার গেরুয়াশিবিরে নাম লেখালেন কামদুনি কাণ্ডের অন্যতম প্রতিবাদী টুম্পা কয়ালও। বললেন, 'দুর্নীতিবাজ এই সরকারকে হারানোর জন্য বিজেপি আসা'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  RG Kar Victim's Mother Joining BJP: এমন একটি দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন যারা ধর্ষকের গলায় মালা পরিয়ে উল্লাস করে: নির্যাতিতার মা প্রার্থী হতেই বিস্ফোরক জুনিয়র ডাক্তাররা

বিজেপিতে টুম্পা কয়াল। এদিন সল্টলেকে পার্টি অফিসে তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। যোগদানের পর টুম্পা বলেন, '২০১৩ সাল থেকে বিজেপি আমাদের সঙ্গে ছিল। হাইকোর্ট থেকে যখন আমরা নিরাশ হয়ে ফিরেছিলাম, তখন দিল্লিতে যাওয়ার জন্য বিজেপি আমাদের সাহায্য় করেছে। সুপ্রিম কোর্টে মামলাটা করতে পেরেছি। তারজন্যই মনে হয়েছে, বিজেপিতে যোগ দিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধ লড়াই করতে পারব'।

রাজ্যে তখন সদ্য পালাবদল ঘটেছে। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনিতে কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রথমে ধর্ষণ, তারপর খুন করা হয় এক ছাত্রীকে। কবে? ২০১৩ সালের ৭ জুন। সেই ঘটনার কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্যে। দোষীদের চরম সাজার দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। সেই  আন্দোলনে পুরোভাগে ছিলেন টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল। 

টুম্পা বলেন, 'দীর্ঘ বারো বছর ধরে আমরা লড়াই করেছি কোনও রাজনীতি ছাড়াই। অনেক কিছুর সম্মুখীন হয়েছি। কখনও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে, কখনও বাড়ির সামনে বোমা ফেলা হয়েছে। ২০২৪-এ যেভাবে আমার স্বামীকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল, প্রত্যেকেই দেখেছে'।  

এর আগে, গত ২১ মার্চ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যান টুম্পা। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাও হয়। তখন টুম্পার বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনাই সত্যি হল।

আরও পড়ুন:  WB Assembly Election 2026: বহরমপুরে অধীর, মালতীপুরে মৌসম নুর, ২৮৪ আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026BJPTumpa KoyalKamdumi Protest
পরবর্তী
খবর

Kasba Incident: গড়িয়ার পর কসবা: কাকভোরে ঘুমন্ত স্বপ্নাকে এলোপাথাড়ি কোপে রক্তস্রোত, শিউড়ে উঠল ছোট মেয়ে
.

পরবর্তী খবর

Indranil Sen: বিজেপির নেতা ছাড়াও নিশীথ-অর্জুন-শুভেন্দুর মধ্যে কোথায় মিল, খোলসা করলেন ইন্দ...