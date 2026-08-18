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এক ধাক্কায় ডবল! কন্যারত্ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

WB CM Suvendu Adhikari: মঙ্গলবার মহাজাতি সদনে কন্যা রত্ন নিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'কন্যা রত্ন অনুদান আপাতত ১০০০ করে। আগামী বছর থেকে ২০০০ টাকা।'

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:22 PM IST
এক ধাক্কায় ডবল! কন্যারত্ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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