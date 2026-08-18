/এক ধাক্কায় ডবল! কন্যারত্ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

অয়ন ঘোষাল: গত ১৪ অগাস্ট 'কন্যা রত্ন দিবসে' রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনই কন্যা রত্ন উদ্যোগে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠায় রাজ্য সরকার। এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ছাত্রীকে ১০০০ টাকা করে এবং ১ লক্ষ ২৯ হাজার ছাত্রীকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার মহাজাতি সদনে কন্যা রত্ন নিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'কন্যা রত্ন অনুদান আপাতত ১০০০ করে। আগামী বছর থেকে ২০০০ টাকা। এটা কথা নয় কাজে করে দেখাবো। সরকারের চলার পথে আগামী দিনে সব করে দেখাবো।' এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'মহালয়ার দিন ১১২ ডায়াল চালু। এটা নারী নিরাপত্তা বিশেষ ডায়াল হেল্পলাইন। প্রতি থানায় মহিলা নিরাপত্তা গাড়ি বাড়ানো হবে। ৬৫০ টি থানা।'
অন্যদিকে, এদিনই অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আপনাদের কারোর কাছে যেতে হবে না। ১০ থেকে ১৫-এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা হলে স্থানীয় মহিলা মোর্চা নেতৃত্বদের কাছে যাবেন। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি করে নিন অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য। যাতে আগামী দিনে মহিলার অধিকার এবং মহিলাদের উপর কোন অত্যাচার অবিচার হলে আপনারা মা-বোনদের পাশে দাঁড়াতে পারেন।'
তিনি আরও বলেন, 'টুকরে টুকরে গ্যাং যারা দেশের মধ্যে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চাই জাতীয়তাবাদের আঘাত করতে চাই তাদের বিরুদ্ধে আপনারা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো অথবা রানী রাসমনির বিনা দাসের মতো প্রতিবাদ করতে পারেন। কোনও যোগ্য মহিলা এই কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত হবেন না। যাদের এই অর্থ প্রয়োজন নেই আশা করব তারা এই অর্থ যাতে অন্য যোগ্য মহিলা পায় তাকে সহযোগিতা করবে।'
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