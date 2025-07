Sarthak Banerjee: কলেজের 'হেড ক্লার্ক'-এর ৭ ফ্ল্যাট সহ ১৩ সম্পত্তি! 'গরিবের দলের' নেতাকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়...

মৌমিতা চক্রবর্তী: কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে এবার আতস কাঁচের তলায় সার্থক বন্দ্যাোপাধ্য়ায়! কসবাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে আড়াল করার বিস্ফোরক অভিযোগ এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেদেরই মদত রয়েছে মনোজিৎ মিশ্রের মতো 'রাক্ষস' তৈরির পিছনে। এদেরই হাত রয়েছে মনোজিৎ মিশ্রের মতো 'দানব'-এর পিছনে। এবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-হ্যান্ডেলে ছবি ও তথ্যপ্রমাণ সহযোগে এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির তরফে।

কে এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়?

দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। কিন্তু এটাই তাঁর পুরো বা সব পরিচয় নয়। বিজেপির দাবি, এই সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায় আশুতোষ কলেজের হেড ক্লার্ক। যদিও তাঁর আসল ক্ষমতা অন্য জায়গায়। 'হেড ক্লার্ক' সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায় 'প্রভাবশালী' যে, তিনি আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবীরের সঙ্গে একসঙ্গে 'একমঞ্চে' পাশাপাশি বসেন। এমনকি ক্যাম্পাসের মধ্যেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মিটিংও করেন।

শুধু তাই নয়, বিজেপির বিস্ফোরক অভিযোগ, 'গরিবের দলের' এই ক্লার্ক সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সম্পত্তির তালিকা দেখলেও মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হয়! 'হেড ক্লার্ক' সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সম্পত্তির তালিকা-

১) কালীঘাটে নিজের নামে সম্পত্তি

২) কালীঘাটে বাবার নামে সম্পত্তি

৩) কালীঘাটেই মায়ের নামে ৩টে সম্পত্তি

৪) যাদবপুরে নিজের নামে ২টো ফ্ল্যাট ও গ্যারাজ

৫) বাবার নামে উদয় শংকর সরণিতে ২টো ফ্ল্যাট

৬) মায়ের নামে আমতলায় ২টো ফ্ল্যাট

৭) আবার মায়ের নামেই উদয় শংকর সরণিতে ১টি ফ্ল্যাট

বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, 'হেড ক্লার্ক' সার্থক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এই বিপুল বিশাল সম্পত্তির উৎস কী? ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। কসবাকাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্রকে 'আড়াল'এর চেষ্টা থেকে, কলেজে তাঁর বিপুল ক্ষমতা ও একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী হয়ে কীভাবে এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়? 'দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতক ছত্রচ্ছায়া!' এই সব নিয়েই এবার তদন্তের সময় এসে গিয়েছে বলে দাবি বিজেপির। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির পোস্ট সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সব মহলে। রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

Who is Sarthak Banerjee?

He is the President of South Kolkata TMCP — the student wing of Trinamool Congress.

But that’s not all. He is also the Head Clerk at Ashutosh College.

Yet, his real power lies elsewhere. Sarthak Banerjee is so influential that he sits with the Principal… pic.twitter.com/2XcGAB3oZ4

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) July 7, 2025