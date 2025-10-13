English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kasba Law College Incident: কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে জামিন মঞ্জুর... সাড়ে ৩ মাসের মাথাতেই জামিন পেয়ে গেলেন...

Kasba Law College Gangrape Case bail granted: অপরাধ ঘটার সময় তিনি কলেজে উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিতার বয়ানেই উঠে আসে সেই তথ্য। তারপরই প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি বাধা দেননি? ২৫ জুন কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের শিকার হন প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 13, 2025, 12:02 PM IST
বিক্রম দাস: কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে জামিন মঞ্জুর। কসবা ল' কলেজে গণধর্ষণকাণ্ডে প্রথম জামিন পেল কোনও অভিযুক্ত। জামিন মঞ্জুর অভিযুক্ত সিকিউরিটি গার্ডের। শর্তসাপেক্ষে কসবা ল' কলেজের নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করল আলিপুর সেশনস কোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চ। পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে খড়দার বাসিন্দা, কিন্তু তিনি কাজের জন্য কসবায় ভাড়া থাকতেন। 

কেন তিনি জেনেশুনে মুখ বন্ধ রেখেছিলেন? কেন পরদিন তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাননি? ভয়ে নাকি অন্য কোনও চাপে? 'গণধর্ষণের সময়' কী করছিলেন তিনি? জিজ্ঞাসাবাদের সময় এহেন বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর না মেলায় কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীকে। নির্যাতিতার অভিযোগ ছিল, নিরাপত্তারক্ষীর কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি তিনি। আর সেখানেই প্রশ্ন ওঠে, কেন নিরাপত্তারক্ষী সাহায্যে এগিয়ে আসেননি?  

অভিযোগকারিণীর বয়ান অনুসারে, তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে গার্ড রুম থেকে চলে যান নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নির্যাতিতা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে সাহায্য করার বদলে তিনি উলটে অভিযুক্তদেরই সাহায্য করেছিলেন। অপরাধ ঘটার সময় তিনি কলেজে উপস্থিত ছিলেন। নির্যাতিতার বয়ানেই উঠে আসে সেই তথ্য। তারপরই প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি বাধা দেননি?

প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই সন্দেহের তালিকায় ছিল নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকা। ২৫ জুন কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের শিকার হন প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসে কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র মনোজিৎ মিশ্র (৩১)। সেইসময় কলেজের অস্থায়ী কর্মীও ছিল মনোজিৎ। তাঁকে অপরাধে মদত দিয়েছিল কলেজেরই তৃতীয় সিমেস্টারের ২ পড়ুয়া প্রমিত মুখোপাধ্যায় (২০) এবং জাহিদ আহমেদ (১৯)।

নির্যাতিতা থানায় অভিযোগ জানানোর পর, ২৬ জুন তিন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ৩ জনকে জেরা করে নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কথা জানা যায়। এরপর ২৮ জুন গ্রেফতার করা হয় নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে। সাড়ে ৩ মাসের মাথাতেই মিলল জামিন। প্রশ্ন উঠেছিল, কেন তিনি  বাধা দেননি? কেন তিনি কিছু জানাননি? কেন ইউনিয়ন রুমে হকি স্টিক মজুত ছিল? 'ম্যাঙ্গো' মনোজিতের প্রভাবের কাছেই কি চুপ ছিলেন তিনি?

