Kashipur Belgachhia Assembly Election Results 2026: অতীন বনাম রিতেশের লড়াইয়ে শেষ হাসি কার? জমজমাট লড়াইয়ে চোখ বাংলার

Kashipur Belgachhia Assembly Election Results 2026: অতীন বনাম রিতেশের লড়াইয়ে শেষ হাসি কার? জমজমাট লড়াইয়ে চোখ বাংলার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাশীপুর বেলগাছিয়া একটি নগর-ভিত্তিক আসন, যেখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। কলকাতা পৌরনিগমের ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে এই কেন্দ্রটি গঠিত। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এটি অন্যতম। আসনটির এক দীর্ঘ নির্বাচনী ইতিহাস রয়েছে। এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের সবকটিতেই কাশীপুর বেলগাছিয়া অংশগ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে এই নির্বাচনী এলাকায় নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,২৩,৭১৪ জন, যা ২০১৯ সালের ২,১৭,৮১৪ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ভোটারের ১৭.৩০ শতাংশ নিয়ে মুসলিমরাই এখানে একক বৃহত্তম গোষ্ঠী। অন্যদিকে, তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারদের হার ৪.৪৭ শতাংশ। এই নির্বাচনী এলাকায় ভোটার উপস্থিতির হার মোটামুটি মাঝারি পর্যায়েই রয়েছে—২০১৯ সালে তা সর্বোচ্চ ৬৫.১৫ শতাংশে পৌঁছেছিল, ২০২১ সালে তা কমে সর্বনিম্ন ৬০.২১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ২০২৪ সালে তা ছিল ৬০.৩৩ শতাংশ।
আজকের লড়াই
বিজেপি: রিতেশ তিওয়ারি
তৃণমূল: অতীন ঘোষ
কংগ্রেস: তারক পাল
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কাশীপুর বেলগাছিয়া একটা সময় ছিল কংগ্রেসের গড়। কংগ্রেস এই আসনে সাতবার জিতেছে। অন্যদিকে, ২০০১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রয়েছে। যারা টানা পাঁচবার জয়ী । সিপিআইএম এই আসন চারবার নিজেদের দখলে নিয়েছিল এবং ১৯৫৭ সালে একবার জয়ী হয়েছিল প্রজা সোশালিস্ট পার্টি। তৃণমূল বরাবরই সুস্পষ্ট ব্যবধানে জিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। বর্তমান বিধায়ক অতীন ঘোষ ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির শিবাজি সিংহ রায়কে ৩৫,৩৯০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। তৃণমূলেরই আরেক নেত্রী মালা সাহা এর আগে দু'বার এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিপিআইএমের কনীনিকা ঘোষ বোসকে পরাজিত করেছিলেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল ২৫,৮১০ ভোট এবং ২০১১ সালের নির্বাচনে তা ছিল ৪০,২৮৪ ভোট। গত এক দশক ধরে সিপিআইএমের জনসমর্থনে ধারাবাহিক পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। যার সমান্তরালে বিজেপির ভোটের হার ক্রমশ বেড়েছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে সিপিআইএম ৩২.৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মতো মিত্রদলকে পাশে নিয়েও তাদের ভোটের হার কমে দাঁড়ায় ১০.৯৪ শতাংশে। অন্যদিকে বিজেপির জনসমর্থন ২০১১ সালের ৩.১২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ৩০.২৪ শতাংশে পৌঁছেছে। কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সংসদীয় ভোটের প্রবণতাতেও একই চিত্র দেখা গিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে নিজেদের অগ্রগমন বজায় রেখেছে। তবে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি প্রথমবারের মতো সিপিআইএমকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে এবং তৃণমূলের চেয়ে ১৩,৫৯২ ভোটে পিছিয়ে থাকে। যা ভোটের হারের হিসেবে ৯.৭০ শতাংশের ব্যবধান। ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই ব্যবধান আরও সংকুচিত হয়েছে। এই নির্বাচনে তৃণমূল ৭,২৬৮ ভোটের ব্যবধানে (বা ৫.১০ শতাংশের ব্যবধানে) এগিয়ে ছিল। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জোট এই নির্বাচনেও পিছিয়েই ছিল এবং ২০২৪ সালে তারা মাত্র ১১.২১ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।
এবার কী হতে চলেছে
কাশীপুর বেলগাছিয়া কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস সুস্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে। তবে বিজেপির ধারাবাহিক উত্থান তাদের জন্য একটি প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সাম্প্রতিকতম নির্বাচনে দলটি ভোটের ব্যবধানকে এমন এক সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। যা এখন সহজেই অতিক্রম যোগ্য। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের জোটও এই নির্বাচনে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি তারা তাদের ভোটের হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। সেক্ষেত্রে তা হয়তো নির্বাচনী ভারসাম্যকে প্রভাবিত করবে এবং কলকাতার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনটির লড়াইয়ে বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিতে পারে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
