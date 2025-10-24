Kavi Subhas Metro Update: কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নিয়ে বড় আপডেট, খবরে ক্ষুদিরামও! তাহলে নভেম্বর থেকেই...?

Kavi Subhas Metro Update: কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নিয়ে বড় আপডেট, খবরে ক্ষুদিরামও! তাহলে নভেম্বর থেকেই...?
Blue Line metro Service : কয়েক মাস আগেই এসেছিল সেই দুঃসংবাদ। বন্ধ হয়ে যায় নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন। গত ২৮ জুলাই কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের একটি পিলারে ফাটল দেখা যায়। এই স্টেশনটি মাটির উপরে প্রায় ২১ টি পিলারের উপর তৈরি। একে একে চারটি পিলারে সেই ফাটল স্পষ্ট হয়। ফলে রাতারাতিই মেট্রো চলাচল বন্ধ করে তা মেরামতির কাজ শুরু হয়।
দেবাঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্য়ায়: ব্লু লাইনে কবি সুভাষের সংস্কার কাজ। শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের পর ক্রস ওভারের কাজ ছট পুজোর পরেই শুরু করা হবে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই কাজ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
এমনিতেই ব্লু লাইন ৪০ বছরের পুরনো। ব্লু লাইনের যে নিয়মিত সমস্যা রয়েছে সেটা নিয়ে রাইটস কাজ করছে। CBTC (CBTC - কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল) এর কাজ শুরু করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তিন থেকে চার বছরের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে।
চিংড়িঘাটার মেট্রোর সম্প্রসারণের কাজ যেটা আটকে ছিল সেটি নভেম্বর মাস থেকে শুরু হবে। নভেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়ার কথা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২৬ এর ডিসেম্বরের মধ্যে কবি সুভাষ থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন চালু করা সম্ভব হবে।
মেট্রোরেল আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। মোট ৫৭ কিলোমিটার যাত্রাপথ ইতিমধ্যেই অনুমতি পাওয়া গেছে। ২০২৬ এর মধ্যে ২৯ কিলোমিটার কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে ১৯ কিলোমিটার যাত্রী পরিষেবার জন্য চালু করে দেওয়া সম্ভব হবে। ২০২৯ এর মধ্যে পার্পেল লাইন, যেটি জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলবে সেই কাজ শেষ করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।। মাইকেল নগর ২০২৯ এর মধ্যে অরেঞ্জ লাইনের সঙ্গে যুক্ত হবে এয়ারপোর্টে।
কলকাতা মেট্রোর ৪১ তম জন্মদিন পালন করা হলো এসপ্ল্যানেড এর নতুন মেট্রো স্টেশনে। উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের জিএম, পিসিওএম সাত্যকি নাথ ও চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন।
টলিগঞ্জ থেকে গড়িয়ার দিকে যেতে প্রতি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়া, রুট ছোট করে দেওয়া, কোনও না কোনও স্টেশনে সমস্যা, মেট্রোরেলে যাতায়াত অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে সমস্যাজনক। উদ্বোধনের ১৫ বছরের মধ্যেই নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশনের আপ-ডাউন দু'দিকের প্ল্যাটফর্মই বসে যায়। ফাটল ধরে একাধিক পিলারে। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশনের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই সমস্যার শুরু।
