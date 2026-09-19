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অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান? কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নিয়ে বিরাট আপডেট, কবে খুলছে?

Kavi Subhash Metro reopening update: কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে সদ্য চালু হওয়া অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া–বেলেঘাটা রুট) ওপর। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই রুটের সিংহভাগ যাত্রীই নিউ গড়িয়া থেকেই মেট্রোয় উঠতেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:48 PM IST
অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান? কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নিয়ে বিরাট আপডেট, কবে খুলছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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