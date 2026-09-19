/অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান? কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নিয়ে বিরাট আপডেট, কবে খুলছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে কলকাতা মেট্রো রেলের যাত্রীদের। সম্পূর্ণ নতুন পরিকাঠামো ও আধুনিক রূপ নিয়ে ফের চালু হতে চলেছে কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) মেট্রো স্টেশন। রেল বোর্ডের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী বছরের ১ জানুয়ারি অর্থাৎ বছরের প্রথম দিন থেকেই এই স্টেশন সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ভারী বৃষ্টির দাপটে পুনর্নির্মাণের কাজ দফায় দফায় আটকে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশন চালু করা নিয়ে কিছুটা সংশয়ও দানা বাঁধছে। যদিও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
কেন বন্ধ করা হয়েছিল স্টেশন?
উল্লেখ্য, গত বছরের ২৮ জুলাই মেট্রোর ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্টেশনের পিলারে বিপজ্জনক ফাটল লক্ষ্য করা যায়। যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তখনই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় স্টেশনটি এবং স্থগিত রাখা হয় পরিষেবা। পরবর্তীতে রেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে পুরো স্টেশনটিকেই ভেঙে ফেলে মাটি থেকে নতুন করে গড়ে তোলার নির্দেশ জারি হয়। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্টেশনটি বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে চরম হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে।
মেট্রোর বিপুল আর্থিক ক্ষতি ও যাত্রী ভোগান্তি
কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে সদ্য চালু হওয়া অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া–বেলেঘাটা রুট) ওপর। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই রুটের সিংহভাগ যাত্রীই নিউ গড়িয়া থেকেই মেট্রোয় উঠতেন। ফলে এই সংযোগস্থলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো এখন কার্যত ফাঁকা ছুটছে। যাত্রীসংখ্যায় বড়সড় ধস নামায় গত কয়েক মাস ধরে এই রুটে মেট্রো চালিয়ে রেলকে বড় অঙ্কের আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে।
পাশাপাশি চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গড়িয়া ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ নিত্যযাত্রীরা। কবি সুভাষ বন্ধ থাকায় তাঁদের শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশনে পৌঁছাতে দু’বার করে অটো বদল করতে হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন দৈনিক যাতায়াতের খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, তেমনই নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে পুনর্নির্মাণ
মেট্রো রেল সূত্রের খবর, পুরনো স্টেশনটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলার পর নতুন স্টেশন তৈরির কাজ পুরোদমে এগোচ্ছে। যাত্রী সুরক্ষার দিকে কড়া নজর রেখে মাটির তলায় আন্ডারগ্রাউন্ড পাইলিংয়ের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। কাজের গতি বজায় রাখতে নিয়োগ করা হয়েছে অতিরিক্ত কর্মী। দিনরাত এক করে কাজ চালানো হচ্ছে।
যদিও গত দু’মাস ধরে একটানা বৃষ্টির কারণে একাধিকবার ব্যাহত হয়েছে কনস্ট্রাকশনের কাজ। তবে মেট্রো কর্তারা আশাবাদী, চলতি বছরের শেষের মধ্যেই যাবতীয় মূল নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা যাবে। আর তা সম্ভব হলেই ১ জানুয়ারি, ২০২৭ এ নতুন রূপে ফিরে আসবে কবি সুভাষ স্টেশন, মিলবে যাত্রীভোগান্তি থেকে মুক্তি।
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