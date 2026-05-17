/Kolkata Metro: শুরু কবি সুভাষ মেট্রোর কাজ; ব্লু লাইন সার্ভিসে ব্য়াঘাত রবিতে, পরিষেবা স্বাভাবিক হবে কবে থেকে?

অয়ন ঘোষাল: শুরু হল ব্লু লাইনের (Blue Line Metro) কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন প্ল্যাটফর্ম-লাগোয়া অংশের পুনর্নির্মাণের (renovation work at Kavi Subhash Metro station) কাজ। প্রায় ১ বছর ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকার পরে আজ, রবিবার সকাল থেকে শুরু হল কবি সুভাষের প্ল্যাটফর্ম-লাগোয়া অংশের পুনর্নির্মাণের এই কাজ।
২০২৫ সালের ২৮ জুলাই
এর জেরে আজ, রবিবার ১৭ মে ব্লু লাইন মেট্রোয় মহানায়ক উত্তম কুমারের পর দক্ষিণ দিকের সমস্ত পরিষেবা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ। এর ফলে ওই সব লাগোয়া এলাকার যাত্রীরা কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন। ২০২৫ সালের ২৮ জুলাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্টেশন। তারপর থেকে মেট্রোর প্রান্তিক স্টেশন হয়েছে বৃজি বা শহীদ ক্ষুদিরাম।
ট্রাফিক ব্লক
শহীদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে আজ, রবিবার ১৭ মে শুরু হল ট্রাফিক ব্লক। এ বিষয়ে কলকাতা মেট্রো প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, ১৭ মে রবিবার ব্লু লাইনের শহীদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের মধ্যে বহাল থাকবে ওয়ার্কিং ট্রাফিক ব্লক। হবে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের সংস্কারকাজ। এর জেরেই মেট্রো মিলবে না এই রুটে।
সার্ভিস স্বাভাবিক হবে সোমবার
রবিবার নর্মাল মেট্রো সার্ভিস মিলবে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত। সমস্ত ব্লু লাইনে মেট্রো সার্ভিস ফের স্বাভাবিক হবে ১৮ মে, সোমবার। মানে, সোমবারই মেট্রো চলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো। এই কারণে যাত্রীসাধারণের যে অসুবিধা ঘটবে সেজন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছে।
