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১৫ অগাস্টে কলকাতায় ট্রাফিকে বড়সড় রদবদল! কোন কোন রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে? জেনে নিন কোন কোন রুট খোলা

Key Traffic Restrictions in Kolkata on August 15: ১৫ অগাস্ট উপলক্ষে কলকাতার সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, ময়দান ও রেড রোড-সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ জারি করেছে কলকাতা পুলিস। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১৪ অগাস্ট রাত থেকে শুরু করে ১৫ অগাস্ট দুপুর পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে। কোথায় কোথায়?

Reported ByAyan GhoshalEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:52 AM IST
১৫ অগাস্টে কলকাতায় ট্রাফিকে বড়সড় রদবদল! কোন কোন রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে? জেনে নিন কোন কোন রুট খোলা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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১৫ অগাস্টে কলকাতায় ব্যাপক ট্রাফিক বিধিনিষেধ জারি করল কলকাতা পুলিস
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