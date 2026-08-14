/১৫ অগাস্টে কলকাতায় ট্রাফিকে বড়সড় রদবদল! কোন কোন রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে? জেনে নিন কোন কোন রুট খোলা

অয়ন ঘোষাল: ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, ময়দান ও রেড রোড-সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ জারি করেছে কলকাতা পুলিস। মূল প্যারেড ও অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১৪ অগাস্ট রাত থেকে শুরু করে ১৫ অগাস্ট দুপুর পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে।
মূল রাস্তা বন্ধ এবং সময়সূচি
রেড রোড (ইন্দিরা গান্ধী সরণি) আজ ১৪ আগস্ট রাত ১০টা থেকে কাল ১৫ আগস্ট দুপুর ১২টা (বা প্যারেড শেষ না হওয়া পর্যন্ত) সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
মেয়ো রোড (গুরু নানক সরণি) কাল ১৫ আগস্ট সকাল ৮টা থেকে প্যারেড শেষ হওয়া পর্যন্ত সাধারণ গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে, কেবল বিশেষ পাসযুক্ত গাড়িই যাতায়াত করতে পারবে।
অন্যান্য বন্ধ রাস্তা
সকাল ৬টা থেকে খিদিরপুর রোড, ডাফরিন রোড, আউটরাম রোড, কুইন্স ওয়ে, এবং এসপ্ল্যানেড র্যাম্পে যান চলাচল বন্ধ থাকবে বা যান ডাইভার্ট করা হবে।
পণ্যবাহী গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা
আগামীকাল ১৫ অগাস্ট সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেন্ট্রাল কলকাতার বেশ কিছু রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে স্ট্র্যান্ড রোড, সিআর অ্যাভিনিউ, জেএল নেহরু রোড এবং সেন্ট জর্জেস গেট রোড।
পার্কিং নিষেধাজ্ঞা
১৫ অগাস্ট ভোর থেকে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত চৌরঙ্গী রোড, জেএল নেহরু রোড, মেয়ো রোড এবং গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্টের বিস্তীর্ণ অংশে পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
মেট্রো রেলের সময়সূচি পরিবর্তন
স্বাধীনতা দিবস রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হওয়ায় কলকাতা মেট্রো রেল তাদের পরিষেবায় কিছু পরিবর্তন করেছে
ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর-শহীদ ক্ষুদিরাম )
এই লাইনে কাল সাধারণ কর্মদিবসের তুলনায় কম, অর্থাৎ মোট ১৯৪টি মেট্রো চলবে। তবে সকালের প্রথম এবং রাতের শেষ মেট্রোর সময়ে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।
গ্রিন লাইন ও অন্যান্য লাইন
গ্রিন লাইনেও নির্ধারিত সূচির চেয়ে কম ট্রেন চলবে এবং অরেঞ্জ লাইনে (কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা) ওই দিন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
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