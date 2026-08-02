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  • /খারিজি মাদ্রাসার কোনও দরকার নেই, অনেকসময় ওখানে জিহাদি তৈরি হয়, বিস্ফোরক তসলিমা

'খারিজি মাদ্রাসার কোনও দরকার নেই, অনেকসময় ওখানে জিহাদি তৈরি হয়', বিস্ফোরক তসলিমা

Taslima on Khariji Madrasa: তসলিমা বলেন, মাদ্রাসার কোনও দরকার রয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ওইসব মাদ্রাসা থেকে পাস করে কেউ কিছুই করে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:21 PM IST
'খারিজি মাদ্রাসার কোনও দরকার নেই, অনেকসময় ওখানে জিহাদি তৈরি হয়', বিস্ফোরক তসলিমা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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