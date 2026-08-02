'খারিজি মাদ্রাসার কোনও দরকার নেই, অনেকসময় ওখানে জিহাদি তৈরি হয়', বিস্ফোরক তসলিমা

মৌমিতা চক্রবর্তী: বাংলার খারিজি মাদ্রাসা গুলির ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছে রাজ্যের নতুন সরকার। ইতিমধ্যেই ১২ জেলার মাদ্রাসাগুলি কী পরিস্থিতিতে রয়েছে তা নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়েছে। এবার বাংলাদেশের খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে সরব হলেন বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন। লেখিকার সাফ কথা, খারিজি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।
বাংলা অ্যাকাডেমিতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উঠে আসে খারিজি মাদ্রাসা প্রসঙ্গ। ভারতের মতো বাংলাদেশেও রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য খারিজি মাদ্রাসা। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তসলিমা নাসরিন বলেন, বাংলাদেশের খারিজি মাদ্রাসা সম্পর্কে যেটুকু জানি তাতে ওইসব খারিজি মাদ্রাসা থাকা উচিত নয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় খারিজি মাদ্রাসায় জিহাদি তৈরি হচ্ছে। এখন যদি খবরের উপরে নজর রাখেন তাহলে দেখবেন,মাদ্রাসায় শিশু নির্যাতন চলছে, শিশুদের ধর্ষণ চলছে। মাদ্রাসার শিক্ষক, ইমামরা ওইসব কাণ্ডে জড়িয়ে ধরা পড়েছে। তারা জেলে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু শাস্তি দিলেই হয় না, এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদল দরকার।
তসলিমা বলেন, মাদ্রাসার কোনও দরকার রয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ওইসব মাদ্রাসা থেকে পাস করে কেউ কিছুই করে না। ওরা এক ধরনের ভিক্ষে করে খায়, চাঁদা তোলে আর খায়। তাই মাদ্রাসা না হয়ে সব মাদ্রাসা সেক্যুলার স্কুল হয়ে যাওয়া উচিত। প্রচুর মসজিদ তৈরি হচ্ছে, ওগুলি জেহাদি তৈরির কারখানা। সবগুলো অবশ্য় নয়, কিছু কিছু। কোরও একটু টাকা হলেই একটা মসজিদ বানিয়ে দেয়। এত মসজিদের দরকার নেই। এসব সরকারের কন্ট্রোল করা উচিত। সরকার নিজে থেকে ধর্ম প্রচার করুক, সেটাও ঠিক নয়। সেক্যুলার দেশ হলে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করতেই হয়। প্রত্যেকটি সভ্য দেশেই এ জিনিস রয়েছে। ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা। এসব করলে সমাজ উন্নত হয়, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভালো হয়। মানুষ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে পারে।
ছাত্র আন্দোলন নিয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন তসলিমা। দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের কথা উঠলে তসলিমা বলেন, এখান কী হচ্ছে তা ঠিক ফলো করিনি। তবে একটা ছোট্ট ভিডিয়ো ক্লিপ দেখে মনে হয়েছিল বাংলাদেশে ২০২৪ সালে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল সেটার মতোই মনে হয়েছিল। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল। ভেবেছিলাম সত্যিই বোধহয় ছাত্ররা এসেছে। তারা কোটা উঠিয়ে দিতে চাইছে। শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন, ঠিক আছে, সংশোধন করে নিচ্ছি। শেষপর্য়ন্ত দেখেছি সরকার পতন হয়েছে এবং আমরা টের পেয়েছি ওই ছাত্র আন্দোলনের পেছনে জিহাদিরা ছিল। পরে জিহাজদিরাই দেশ দখল করেছে। তাই ছাত্ররা আন্দোলন করলেই সেটার পরিণতি যে সব সময় ভালো হয় তা নয়।
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