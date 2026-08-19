'বালি মাফিয়ার সঙ্গে তৃণমূল সাংসদের কথোপকথন'! অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে ভবানীভবনে ঋতব্রত, ইঙ্গিত স্পষ্ট

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: সাংসদ কীর্তি আজাদের 'কীর্তি' ফাঁস? 'গোটাটাই বালির বখরা নিয়ে'! অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে এবার ভবানীভবনে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'সত্যতা যাচাইয়ের আমার সুযোগ নেই। যাচাই করার ক্ষমতা ফরেনসিকের। অভিযোগ করে দিয়ে এসেছি। সিবিআই এবং ইডিকেও পাঠাব। লোকসভার স্পিকারকেও পাঠাব'।
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শুরুতেই অডিয়ো ক্লিপটি শোনান ঋতব্রত। তাঁর দাবি, 'বোঝা যাচ্ছে, দুর্গাপুর বেল্টের। গলাটা সম্পর্কে অনেকে হয়তো পরিচিত। যেহেতু সত্যতা যাচাই করিনি, কোনও নাম বলব না। রাজ্যের এক প্রাক্তন মন্ত্রী নাম আসছে। তিনি কিছু জানেন না , এরকম ব্যাপার বোধহয় আছে। আমরা বারবার যে কথা বলছি, কয়লা, বালি গোরু সিমেন্ট, ডোলোমাইট। গোটা কথোপকথনটাই বালি নিয়ে'।
ঋতব্রত বলেন, 'একজনের গলাটা কিছুটা চিনি। গতকাল এইরকম একটা বর্ধমানে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে শোনা গিয়েছে। সিআইডি যদি মনে করেন ডেকে পাঠিয়ে ভয়েস স্যাম্পেল নেবেন। ফরেনসিকে প্রমাণ হবে গলাটা কার। ইডি সিবিআই যদি মনে করে ফরেনসিক করবেন। আর লোকসভার স্পিকারকে জানিয়ে রাখা। আমাদের ধারনা কোনও একজন সাংসদ বোধহয়। হতে পারেন। স্পিকার চাইলে ফরেনসিক করিয়ে নেবেন'।
বিরোধী দলনেতার আরও বক্তব্য, 'সততা সব প্রতিমূতি আর কী! সতত্য যাচাই করিনি। কিন্তু যেটুকু শুনেছি, খুব অ্যালার্মিং।ই যে সিন্ডিকেটগুলি কথা... এইরকম গুরুত্বপর্ণ লোক এই সিন্ডিকেটগুলি সঙ্গে যুক্ত হয়, সরাসরি কথোপথন হচ্ছে। কীভাবে সিন্ডিকেট চলবে, ভাগ-বাটোয়ারা! কাকে অফ করতে হবে, কাকে চাপ দিতে হবে। আমার মনে হল সবার জানা উচিত। আগে অবশ্যই জানিয়েছে ভবানীভবনে গিয়ে সিআইডিকে। সংবাদমাধ্য়মকে দিয়েছি যাতে বাংলার মানুষ জানতে পারেন। ডিমের বদলে বন্দুক জানতে পারলে এই কপোকথনটাও আমার মনে হয় পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন'।
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