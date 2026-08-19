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'বালি মাফিয়ার সঙ্গে তৃণমূল সাংসদের কথোপকথন'! অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে ভবানীভবনে ঋতব্রত, ইঙ্গিত স্পষ্ট

Ritabrata Bandyopadhyay:  'একজনের গলাটা কিছুটা চিনি। গতকাল এইরকম একটা বর্ধমানে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে শোনা গিয়েছে। সিআইডি যদি মনে করেন ডেকে পাঠিয়ে ভয়েস স্যাম্পেল নেবেন। ফরেনসিকে প্রমাণ হবে গলাটা কার। ইডি সিবিআই যদি মনে করে ফরেনসিক করবেন। আর লোকসভার স্পিকারকে জানিয়ে রাখা'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:00 PM IST
'বালি মাফিয়ার সঙ্গে তৃণমূল সাংসদের কথোপকথন'! অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে ভবানীভবনে ঋতব্রত, ইঙ্গিত স্পষ্ট
Image Credit: অডিও ক্লিপ নিয়ে ভবানীভবনে ঋতব্রত

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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