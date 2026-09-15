/আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টে কীর্তি আজাদ, বড় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আপাতত স্বস্তি। আগামী ৬ মাস তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও পড় পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। তবে তদন্ত তাঁকে সহায়তা করতে হবে। অর্থাত্ রানীগঞ্জ থানার এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গিয়ে রক্ষাকবচ পেলেন কালীঘাটপন্ত্রী তৃণমূল সাসংদ কীর্তি আজাদ।
কলকাতা হাইকোর্টের তরফে আজ নির্দেশ দেওয়া হয়, কীর্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলাবে সিআইডি। তদন্তে তাঁকে সাহায্য করতে হবে।কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া ও ১৫ লাখ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। এনিয়ে আদালতে একটি অডিয়ো রেকর্ড শোনায় পুলিস। তবে সেই অডিয়ো ক্লিপে সন্তুষ্ট নয় আদালত। আগামী ৬ সপ্তাহ পর ফের এনিয়ে শুনানি হবে।
হাইকোর্টের তরফে আজ নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় ভবানীভবনে সিআইডির দফতরে হাজিরা দিতে হবে কীর্তি আজাদকে। পরবর্তী সময়ে তাঁকে তলব করতে গেলে ৭ দিন আগে নোটিস দিতে হবে।
উল্লেখ্য, অভিযোগ, গতবছর ২১ মে দুর্গাপুরে তাঁর বাংলোয় স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে ডাকেন কীর্তি আজাদ। সেখানেই ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা চান কীর্তী। হুমকি দেওয়া হ, ওই টাকা না দিলে ওই ব্যবসায়ীর এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রানীগঞ্জ থানায় একটি এফআইআর করেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে একটি অডিয়ো ক্লিপও রয়েছে বলা দাবি করা হয়। এদিকে কীর্তি আজাদের দাবি তিনি ওই সময়ে দুর্গাপুরে ছিলেনই না। ওই ঘটনাকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেও জানিয়েছেন সাংসদ।
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