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আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টে কীর্তি আজাদ, বড় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

Kirti Azad: হাইকোর্টের তরফে আজ নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় ভবানীভবনে সিআইডির দফতরে হাজিরা দিতে হবে কীর্তি আজাদকে।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:47 PM IST
আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টে কীর্তি আজাদ, বড় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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