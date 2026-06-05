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  • /Sushanta Ghosh: ৩ কোটি টাকা তোলা তুলে ফ্যামিলি নিয়ে ওড়িশা পালাল কলকাতার দাপুটে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ-- রোমহর্ষক অভিযানে সীমান্তে আটক শুধু চালক

Sushanta Ghosh: ৩ কোটি টাকা তোলা তুলে ফ্যামিলি নিয়ে ওড়িশা পালাল কলকাতার দাপুটে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ-- রোমহর্ষক অভিযানে সীমান্তে আটক শুধু চালক

Sushanta Ghosh councillor missing big update: ইতোমধ্যেই আনন্দপুর থানা তাঁর বিরুদ্ধে ফেরার নোটিস জারি করেছে। সুশান্তর খোঁজে পুলিশ যখন হন্যে হয়ে সর্বত্র তল্লাশি চালাচ্ছে, ঠিক তখনই বেলদার ওড়িশা সীমানা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন তাঁর গাড়ির চালক।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:05 PM IST
Sushanta Ghosh: ৩ কোটি টাকা তোলা তুলে ফ্যামিলি নিয়ে ওড়িশা পালাল কলকাতার দাপুটে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ-- রোমহর্ষক অভিযানে সীমান্তে আটক শুধু চালক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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