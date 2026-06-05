/Sushanta Ghosh: ৩ কোটি টাকা তোলা তুলে ফ্যামিলি নিয়ে ওড়িশা পালাল কলকাতার দাপুটে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ-- রোমহর্ষক অভিযানে সীমান্তে আটক শুধু চালক

পিয়ালি দাস: এলাকায় মিলছে না তাঁর দেখা, মোবাইল ফোনও একটানা ‘সুইচড অফ’। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সাংবাদিক বৈঠক করে ১২ নম্বর বরো চেয়ারম্যানের পদ ছেড়েছিলেন। তৃণমূল নিয়ে উগড়ে দিয়েছিলেন অনেক ক্ষোভ। সঙ্গে ছিলেন আরেক কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। আর সপ্তাহ ঘুরতেই এবার পুরোপুরি বেপাত্তা কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। শোনা যাচ্ছে তিনি পালিয়েছেন। রাজ্য ছেড়ে ওড়িশার কাছে বেলদায় বড় খবর পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ কাউন্সিলর, রুবি মোড় এলাকাতে যে সুশান্ত ঘোষের নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত, সে হঠাত্ পালাতে গেল কেন? কী তাঁর অপরাধ? কীসের ভয়? এক সপ্তাহ আগেও যিনি বুক ফুলিয়ে সদর্পে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর অন্তর্ধানের কারণ কী?
হকার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগে জোড়া এফআইআর দায়ের হতেই গ্রেফতারির ভয়ে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
ইতোমধ্যেই আনন্দপুর থানা তাঁর বিরুদ্ধে ফেরার নোটিস জারি করেছে। সুশান্তর খোঁজে পুলিশ যখন হন্যে হয়ে সর্বত্র তল্লাশি চালাচ্ছে, ঠিক তখনই বেলদার ওড়িশা সীমানা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন তাঁর গাড়ির চালক।
১৩০ জন হকারের মারাত্মক অভিযোগ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর থানায়-- রুবি মোড়ের কাছে সুশান্ত ঘোষ এবং তাঁর বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাজার হকার্স কমিটির অন্তত ১৩০ জন সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, গত ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওই বাজারে নতুন করে টিন ও শাটার লাগানো বেশ কিছু দোকান তৈরি করা হয়। সেই সময় অভিযুক্ত কাউন্সিলর ও তাঁর সঙ্গীরা সিন্ডিকেট রাজের কায়দায় ঠিক করে দেন, কোন ব্যবসায়ী কত বড় দোকান পাবেন।
ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, দোকানের আকার ও আয়তন মেপে সুশান্তর তরফ থেকে একটি নির্দিষ্ট ‘রেটচার্ট’ বা মূল্য তালিকা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই রেটচার্ট অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের টাকা দিতে বাধ্য করা হত। অভিযোগ, এভাবে দোকান বরাদ্দ ও নির্মাণের নামে গত কয়েক বছরে হকারদের কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা বেআইনিভাবে আদায় করেছেন কাউন্সিলর ও তাঁর অন্তত সাতজন সহযোগী।
তোলাবাজির এই খতিয়ান এখানেই শেষ নয়। নতুন তৈরি হওয়া একেকটি দোকান সুশান্ত ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীরা প্রায় ৬ লক্ষ টাকা করে বিক্রি করে দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।
এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতির শিকার ব্যবসায়ীরা এখন প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, তদন্তের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা যাতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
ওড়িশা সীমান্তে আটক সুশান্তর চালক
আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করতে তৎপর হয় পুলিস। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন নাকা চেকিং পয়েন্টগুলিতে কড়া নজরদারি শুরু হয়। এলাকা সূত্রে খবর ছড়ায়, বেগতিক বুঝে কাউন্সিলর তাঁর পরিবার নিয়ে ভিন রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছেন।
অবশেষে শুক্রবার ওড়িশা সীমান্তবর্তী বেলদায় নাকা তল্লাশি চলাকালীন সুশান্ত ঘোষের গাড়ি ধরে ফেলে পুলিস। জানা গিয়েছে, ওই গাড়িতেই সুশান্ত ঘোষের পরিবার ওড়িশার দিকে পালাচ্ছিলেন। গাড়ি থেকে সুশান্ত ঘোষের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিস, যার বিরুদ্ধেও হকারদের হেনস্থা ও তোলাবাজির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।
তবে কৌশলে পুলিশের চোখ এড়িয়ে মূল অভিযুক্ত সুশান্ত ঘোষ চম্পট দিয়েছেন।
মামলার বিবরণ ও বর্তমান পরিস্থিতি
অভিযুক্ত: সুশান্ত ঘোষ (কাউন্সিলর, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড) ও তাঁর ৭ সহযোগী।
অভিযোগকারী: আনন্দপুরের বাজারের ১৩০ জন হকার ও ব্যবসায়ী।
মূল অভিযোগ: দোকান বণ্টন ও বিক্রির নামে প্রায় ৩ কোটি টাকার তোলাবাজি।
পুলিসি পদক্ষেপ: আনন্দপুর থানায় জোড়া FIR, ফেরার নোটিস জারি এবং ওড়িশা সীমান্ত থেকে গাড়ির চালক গ্রেফতার।
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার রদবদল ঘটতেই পুরোনো দুর্নীতির চাবিকাঠি খুলতে শুরু করেছে। আনন্দপুর থানার পুলিস স্পষ্ট জানিয়েছে, সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়েছে এবং যখন যেখানেই তাঁর খোঁজ মিলবে, সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে।
বর্তমানে ধৃত গাড়ির চালককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। আধিকারিকদের আশা, চালককে জেরা করেই অত্যন্ত দ্রুত ফেরার তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের গোপন আস্তানার হদিস মিলবে।
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