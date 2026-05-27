/Arup Chakraborty Sushanta Ghosh resignation: কলকাতা পুরসভায় বিরাট ভাঙন: দলের হারের কারণ নিয়ে বিস্ফোরক কথা বলে ইস্তফা কাউন্সিলর সুশান্ত ও অরূপের, কোন পদ ছাড়লেন?

রক্তিমা দাস: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি। মাত্র ৮০ টা সিট পেয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গদিচ্যুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আর রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এই রাজনাতিক পালাবদলের পরই এবার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার ঘাসফুল শিবির। একে একে সব নিভিছে দেউটির মতই কাউন্সিলর থেকে সাংসদদের ইস্তফার পালা। দলের হারের পিছনে একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করে বিদ্রোহের আগুন যেন ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। দলকে টিকিয়ে রাখাই যেন দায় হয়ে পড়ছে এখন তৃণমূল সুপ্রিমোর।
আর এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের কলকাতা পুরসভাতেই (KMC) এবার আছড়ে পড়ল বড়সড় বিদ্রোহের ঢেউ। ৯ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন পদ থেকে দেবলীনা বিশ্বাসের ইস্তফার রেশ কাটতে না কাটতেই, বুধবার পুরসভায় গিয়ে বরো চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আরও দুই হেভিওয়েট তৃণমূল কাউন্সিলর-- সুশান্ত ঘোষ এবং অরূপ চক্রবর্তী। এই জোড়া ইস্তফার ঘটনায় কলকাতা পুরসভায় শাসকদলের বড়সড় ভাঙন ও অসন্তোষ একেবারেই প্রকাশ্যে চলে এল।
কারা, কোন পদ ছাড়লেন?
সুশান্ত ঘোষ: ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের দাপুটে এই কাউন্সিলর কলকাতা পুরসভার ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।
অরূপ চক্রবর্তী: তিনি পুরসভার ‘মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটির’ সদস্যপদ ছেড়েছেন।
তিনি জানান, 'গত ১৫ বছর ধরে মমতাদির প্রশ্রয়ে যাঁরা কনভয় ও Z+/Y+ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেন, সেইসব বড় বড় নেতা-মন্ত্রীরা আজ কোথায়? তাঁদের আজ খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না! অথচ দলের সাধারণ কর্মীরা আজ ঘরছাড়া। আমার নিজের ওয়ার্ডেরই প্রায় ১৫০ জন ছেলে পাড়াছাড়া।'
তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা বিজেপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে অনেক ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মীকে ঘরে ফেরাতে পেরেছেন। নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে সুশান্তবাবু মনে করিয়ে দেন যে, অতীতে তাঁর ওপর একাধিকবার হামলা হলেও নিজের দলের সরকারই ঠিকমতো তদন্ত করেনি, উল্টে প্রধান দুষ্কৃতী জামিন পেয়ে গেছে।
একই সুরে সুর মিলিয়ে দলের মুখপাত্র তথা ইস্তফা দেওয়া আরেক বরো চেয়ারম্যান-- কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী এই ইস্তফাকে ‘প্রতীকী প্রতিবাদ’ বলেন। গণতন্ত্রে মানুষের রায়কে মাথা পেতে নেওয়ার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, '২০২৬-এ আমরা পরাজিত হয়েছি, মানুষ আমাদের বিরোধী আসনে বসিয়েছেন, এটা বুঝতেই হবে। ২৬-এর হার স্বীকার না করলে ২০১১, ২০১৪ বা ২০২১-এর জয়গুলোও মিথ্যে হয়ে যায়।'
তীব্র কটাক্ষ করে অরূপ চক্রবর্তী বলেন,'মমতাদি আর অভিষেক ছাড়া বাকি নেতৃত্ব কই? আজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হচ্ছে, তখন আগের সেই কেষ্টবিষ্টু আর সেলিব্রিটিরা কোথায় গেলেন? সারা জীবন কেউ ক্ষমতায় থাকে না।' তবে মমতাদির প্রতি এখনও মানুষের আবেগ আছে বলে জানান তিনি।
পরবর্তী লক্ষ্য কি অন্য দল?
নেত্রীর কড়া নির্দেশের পরদিনই কাউন্সিলরদের এই উল্টো পথে হাঁটা এবং কর্মীদের ঘরে ফেরাতে বিরোধী বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা স্বীকার করায়, সুশান্ত ও অরূপের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সুশান্ত ঘোষ স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, 'পরবর্তী সময়ে হয়তো আরও অনেক কাউন্সিলর আমাদের এই পথেই হাঁটবেন।' স্বাভাবিকভাবেই, বিধানসভা নির্বাচনের ধাক্কা সামলানোর আগেই কলকাতা পুরসভার এই ‘বিদ্রোহ’ তৃণমূল কংগ্রেসকে এক চরম অস্বস্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
