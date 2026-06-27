/তৃণমূলের বিরাট অস্বস্তি: রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি থেকে দুর্ধর্ষ অভিযানে গ্রেফতার সন্তোষপুর এলাকার দাপুটে প্রাক্তন কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী

বিক্রম দাস: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই কলকাতা পুরসভার একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলরের আইনি বিপাক যেন কিছুতেই কমছে না। তোলাবাজি ও শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগে এবার পুলিসের জালে ধরা পড়লেন কলকাতা পুরসভার ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা ১১ নম্বর বরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী।
শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ সার্ভে পার্ক থানার পুলিস ৬৫ বছর বয়সি এই তৃণমূল নেতাকে তাঁর সন্তোষপুরের কালীকুমার মজুমদার রোডের বাসস্থান থেকে গ্রেফতার করে।
জোড়া এফআইআর এবং গুরুতর অভিযোগ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ জুন তারকেশ্বর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সার্ভে পার্ক থানায় দুটি পৃথক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে ১০৫ ও ১০৬ নম্বর-- এই দুটি এফআইআর (FIR) রুজু করে তদন্তে নামে পুলিস।
তৃণমূলের এই নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তালিকাও অত্যন্ত দীর্ঘ ও গুরুতর।
১০৫ নম্বর এফআইআর: এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে মূলত এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও বিবস্ত্র করার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় অবৈধভাবে কাজে বাধা দেওয়া, শারীরিক আঘাত, সম্পত্তির ক্ষতি করা, ভয় দেখানো, চুরি এবং অনধিকার প্রবেশের মতো মারাত্মক অভিযোগও যুক্ত রয়েছে।
১০৬ নম্বর এফআইআর: এই মামলাটি মূলত তোলাবাজি ও জোরজুলুমের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে।
শনিবারই ধৃত প্রাক্তন কাউন্সিলরকে আদালতে হাজির করার কথা জানিয়েছে পুলিস। ঘটনার গভীরে পৌঁছতে এবং মূল বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে ৬৫ বছর বয়সি এই প্রবীণ নেতাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানাবে লালবাজার।
কলকাতা পুরসভার ভাঙন
সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে শাসকদলের ভরাডুবির পর থেকেই দিকে দিকে পুরসভাগুলোতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। খাস কলকাতায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে পুরবোর্ড, পদত্যাগ করেছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আর সরকার বদলের এই ঝোড়ো হাওয়ায় একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলরের গ্রেফতারি শাসক শিবিরের অস্বস্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই তোলাবাজি, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের তারকেশ্বর চক্রবর্তী।
লালবাজারের নজরে একের পর এক পুরপ্রতিনিধিরাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে এখনও পর্যন্ত নানা ধরনের অপরাধমূলক অভিযোগে কলকাতা পুরসভার অন্তত আট জন তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
লালবাজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন সবার জন্য সমান এবং অপরাধের সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
তারকেশ্বর চক্রবর্তীর আগে ইতোমধ্যেই পুলিসের জালে ধরা পড়েছেন কলকাতা পুরসভার যে সমস্ত পুরপ্রতিনিধিরা:
ওয়ার্ড নম্বরধৃত পুরপ্রতিনিধির নাম
২ নম্বর ওয়ার্ড মহেশকুমার শর্মা
৩৬ নম্বর ওয়ার্ড শচীন সিংহ
৫৬ নম্বর ওয়ার্ড স্বপন সমাদ্দার
৬৩ নম্বর ওয়ার্ড সুস্মিতা ভট্টাচার্য
১০১ নম্বর ওয়ার্ড বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত
১০৬ নম্বর ওয়ার্ড অরিজিৎ দাস ঠাকুর
১১৪ নম্বর ওয়ার্ড বিশ্বজিৎ মণ্ডল
১২৩ নম্বর ওয়ার্ড সুদীপ পোল্লে
একের পর এক দাপুটে কাউন্সিলরের এই গ্রেফতারি শহরের রাজনৈতিক সমীকরণকে যেমন বদলে দিচ্ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মনে পুরপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তারকেশ্বর চক্রবর্তীর গ্রেফতারির পর কলকাতা পুরসভায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পুলিস এই চক্রের পিছনে আর কার কার হাত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও জোরদার করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)