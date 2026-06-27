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তৃণমূলের বিরাট অস্বস্তি: রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি থেকে দুর্ধর্ষ অভিযানে গ্রেফতার সন্তোষপুর এলাকার দাপুটে প্রাক্তন কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী

Councillor Tarakeswar Chakraborty Arrest: পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ জুন তারকেশ্বর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সার্ভে পার্ক থানায় দুটি পৃথক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে ১০৫ ও ১০৬ নম্বর-- এই দুটি এফআইআর (FIR) রুজু করে তদন্তে নামে পুলিস। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 27, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:27 AM IST
তৃণমূলের বিরাট অস্বস্তি: রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি থেকে দুর্ধর্ষ অভিযানে গ্রেফতার সন্তোষপুর এলাকার দাপুটে প্রাক্তন কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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