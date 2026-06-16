/Abhishek Banerjee: এবার বাড়িতে হাত! অভিষেকের কালীঘাটের বাসভবনে কেএমসি আধিকারিকরা, চলছে মাপজোক

অয়ন ঘোষাল ও রক্তিমা দাস: চাপ বেড়েই চলেছে অভিষেকের উপরে। একদিকে তাঁকে সইজাল কাণ্ডে জেরা করেছে সিআইডি। আবার ডিজে মন্তব্যের জেরে তাকে তলব করা হয়েছে। তার উপরে তাঁর বিরুদ্ধে মাটি কেটে বিক্রি করে দেওয়ার দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। এবার কি মাথার উপরের ছাদ হারাতে চলেছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ? তেমনই এক ইঙ্গিত মিলছে। কারণ আজ সকালে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছে কেএমসির আধিকারিকরা। সেখানে গিয়ে মাপজোকও শুরু হয়ে গিয়েছে।
কী কারণে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে কেএমসি? কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কালীঘাটের বাড়ি ও হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি নিয়ে একাধিক নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অর্থাত্ প্ল্যানের বাইরে গিয়ে বাড়তি নির্মাণ করা হয়েছে। সেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য আগেও নাকি নোটিস দেওয়া হয়েছিল। এবার একেবারে সরেজমিনে তদন্ত। প্রসঙ্গত, একসময় অভিষেক নিজেই বলেছিলেন কতটা বেআইনি নির্মাণ হয়েছে তা খুঁজে বের করুক কেএমসি।
মঙ্গলবার সকালে কেএমসির আধিকারিকরা সরেজমিনে তদন্ত করতে যান যে আদৌ কতটা বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। তার জন্য তারা মাপজোকও করেন। দেখা হচ্ছে বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি তৈরি হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে কোন কোন অংশে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এনিয়ে রিপোর্ট বের হলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
কলকাতা পুরসভার দুই পদস্থ আধিকারিক আজ অভিষেকের বাড়িতে ঢোকেন। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার বর্তমান প্রশাসক স্মিতা পান্ডে বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ২১টি সম্পত্তির একাধিক অংশ গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সেইসব বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে পুরসভা আর দেরি করতে রাজি নয়। ডিজির কাছে এব্যাপারে পুর কমিশনার গত সপ্তাহের বুধবার একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ডিজির সেই রিপোর্ট প্রায় তৈরি বলে জানা যাচ্ছে। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিগুলির বেআইনি অংশ অচিরেই ভাঙা পড়তে চলেছে। কোনও বাড়িতে সুইমিং পুল অথবা গার্ডেন রয়েছে। কলকাতা পুরসভার যে নিয়ম তার তোয়াক্কা না করে তৈরি করা হয়েছে। এবার পালাবদলের পর খেলা ঘুরে গিয়েছে। সব বেআইনি নির্মাণ ভাঙা পড়তে চলেছে। ডিজে মন্তব্যের জেরে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে যখন ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে সেইসময় পুরসভার ২ আধিকারিক তার কালীঘাটের বাসভবনে মাপজোক করতে ঢুকলেন।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে বিষ্ণুপুরের সারদা গার্ডেনের এই ৩০০ বিঘারও বেশি জমিটি বাজেয়াপ্ত করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সরকারিভাবে সিল করে রাখা এই বিশাল সম্পত্তি থেকেই বছরের পর বছর ধরে লাগাতার মাটি কেটে পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, সরকারি সিলমোহরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাটি চুরির চক্রটি চালানো হচ্ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।
অভিযোগকারী বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাসের স্পষ্ট দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা এই অবৈধ মাটি কাটার সিন্ডিকেট চালাতেন। বছরের পর বছর ধরে চলা এই মাটি বিক্রির কয়েকশো কোটি টাকা দিলীপ মণ্ডলের হাত ঘুরে সরাসরি ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছাত বলে এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।
সরকারি সম্পত্তি থেকে এই বেনজির চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। সিল করা জমি থেকে কীভাবে এতদিন ধরে কোটি কোটি টাকার মাটি লোপাট হল, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও,এই হাই-প্রোফাইল মামলার জল কতদূর গড়ায়,এখন সেটাই দেখার।
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