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Abhishek Banerjee: এবার বাড়িতে হাত! অভিষেকের কালীঘাটের বাসভবনে কেএমসি আধিকারিকরা, চলছে মাপজোক

Abhishek Banerjee: কী কারণে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে কেএমসি? কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কালীঘাটের বাড়ি ও হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি নিয়ে...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:09 PM IST
Abhishek Banerjee: এবার বাড়িতে হাত! অভিষেকের কালীঘাটের বাসভবনে কেএমসি আধিকারিকরা, চলছে মাপজোক

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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