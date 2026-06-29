/কোনও লাইসেন্স নয়! কলকাতার হকারদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুরসভার, বাতিল হবে সার্টিফিকেটও

রক্তিমা ঘোষ: হকার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। হকার সমীক্ষায় এবার এসআইআর এর ছাপ। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভায় হওয়া টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাদের এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি, তাদের আর দেওয়া হবে না ভেন্ডিং লাইসেন্স। একইসঙ্গে পূর্বতন সরকারের আমলে যে ৮ হাজার ৭২৭ জনের ভেন্ডিং সার্টিফিকেটের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলিও পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে এদের মধ্যেও যাদের এসআইআরে নাম ওঠেনি, তাদের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট বাতিল করা হবে।
কোথাও হকার নয়!
কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ ৫৮টি বড় রাস্তা ও সমস্ত ফুটপাথের ক্ষেত্রে হকারদের নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। বড় রাস্তার ক্রসিংয়ের দু’পাশে ৪৫ ফুটের মধ্যে হকার থাকলে উঠে যেতে হবে। কলকাতার সমস্ত স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সরকারি দফতর, শপিং মল, পুর মার্কেট, নামী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঢোকার মুখে দু’পাশে সমস্ত হকারকে অবিলম্বে সরে যেতে হবে। কোথাও যাতে একজন হকারও না থাকে তা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাতে হবে। জানিয়েছেন পুর কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিসকেও। এখনই ব্যাপক আকারে উচ্ছেদ অভিযান শুরু না হলেও, কলকাতায় হকার সমস্যা মেটাতে এবার কড়া পুরসভা।
দেওয়া হবে না লাইসেন্স
আর সেক্ষেত্রে হকার সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এসআইআর। যার জেরে লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট বাতিল হতে পারে হাজার হাজার হকারের। টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত হকারদের নাম এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় ওঠেনি, তাঁরা আর কোনওভাবেই পুরসভার ভেন্ডিং লাইসেন্স পাবেন না। অর্থাৎ, তাঁরা আর কলকাতায় হকারি বা ব্যবসা করতে পারবেন না, কলকাতায় বৈধভাবে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে এসআইআর তালিকায় নাম থাকা বাধ্যতামূলক করা হল।
বাতিল হবে সার্টিফিকেট
শুধু নতুন লাইসেন্স প্রদানই নয়, পূর্বতন সরকারের আমলে দেওয়া ভেন্ডিং সার্টিফিকেটের উপরও এবার কোপ পড়তে চলেছে। বিগত সরকার তড়িঘড়ি করে যে ৮ হাজার ৭২৭ জন হকারের ভেন্ডিং সার্টিফিকেটের তালিকা চূড়ান্ত করেছিল, তা রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান পুরবোর্ড। ৮,৭২৭ জনের তালিকা ধরে স্ক্রুটিনি করা হবে। তাঁদের মধ্যেও যাদের নাম বর্তমান এসআইআর লিস্টে নেই, তাদের পূর্বতন সরকারের দেওয়া ভেন্ডিং সার্টিফিকেট সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)