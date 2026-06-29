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কোনও লাইসেন্স নয়! কলকাতার হকারদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুরসভার, বাতিল হবে সার্টিফিকেটও

Kolkata Hawker regulation: কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ ৫৮টি বড় রাস্তা ও সমস্ত ফুটপাথের ক্ষেত্রে হকারদের নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ব্যাপক আকারে উচ্ছেদ অভিযান শুরু না হলেও, কলকাতায় হকার সমস্যা মেটাতে এবার কড়া পুরসভা। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:17 PM IST
কোনও লাইসেন্স নয়! কলকাতার হকারদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত পুরসভার, বাতিল হবে সার্টিফিকেটও
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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