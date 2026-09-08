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  • /পাতে পড়ছে ছাতাধরা পচা মাংস, বিরিয়ানিতে দেওয়ালের রং: লাইসেন্স সাসপেন্ড, পুজোর আগেই ঝাঁপবন্ধ বাইপাসের শিমলা বিরিয়ানির?

পাতে পড়ছে ছাতাধরা পচা মাংস, বিরিয়ানিতে দেওয়ালের রং: লাইসেন্স সাসপেন্ড, পুজোর আগেই ঝাঁপবন্ধ বাইপাসের শিমলা বিরিয়ানির?

Shimla Biriyani EM Bypass Licence Cancel: লাইসেন্স সাসপেন্ড হওয়া ৪০টি দোকানের তালিকায় শিমলা বিরিয়ানি ছাড়াও রয়েছে কলকাতা পুরসভার পাশের শতাব্দীপ্রাচীন 'নিজামস', রিপন স্ট্রিটের 'করিমস', নাগেরবাজার ও যশোর রোডের 'আরসালান', মধ্যমগ্রামের 'রং দে বাসন্তী ধাবা', সল্টলেক ও সোদপুরের 'বারবিকিউ নেশন / অ্যাবসোলিউট বারবিকিউ', পানিহাটির 'চাকনাওয়ালা' এবং সল্টলেকের 'চৌরাসিয়া চাট'-এর মতো একাধিক নামকরা প্রতিষ্ঠান।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:02 PM IST
পাতে পড়ছে ছাতাধরা পচা মাংস, বিরিয়ানিতে দেওয়ালের রং: লাইসেন্স সাসপেন্ড, পুজোর আগেই ঝাঁপবন্ধ বাইপাসের শিমলা বিরিয়ানির?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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