Metro Service timing and list in Durga Puja: দুর্গাপুজায় বিরাট সুখবর! সকাল থেকে মধ্যরাত জেগে ঠাকুর দেখুন, সঙ্গে থাকবে কলকাতা মেট্রো...

Kolkata Metro: এবার পুজোয় নো চিন্তা। সকাল থেকে রাত- মায় মধ্যরাত অবধি চুটিয়ে ঠাকুর দেখুন কলকাতা মেট্রোর সৌজন্যে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 10:17 PM IST
অয়ন ঘোষাল: সুখবর! পুজোর কাউনডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরের বড় বড় বেশ কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সারারাত ধরে প্যান্ডেল হপিং। প্রতি বছর পুজোর সময় রাতেও পরিষেবা চালু রাখে কলকাতা মেট্রো (Kolkata Metro) কর্তৃপক্ষ। রাতভর চলে কলকাতার মেট্রো। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। পুজোর মূল চারটি দিন ব্লু লাইনে (Blue Line Metro) অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরম সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতেও সারারাত চলবে মেট্রো। মঙ্গলবার তার সময়সূচি প্রকাশ করল কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন কখন মেট্রো চলবে, তাও জানানো হয়েছে। এছাড়াও, গ্রিন লাইন (GreenLine Metro)-এর পরিষেবাও মধ্যরাতের পরেও বাড়ানো হয়েছে।  দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা মেট্রোতে বিশেষ পরিষেবা! প্যান্ডেল হপিং আর রাতভর ঘোরার জন্য এবার মেট্রো চলবে রাতভর – বিশেষত সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-তে ব্লু লাইন ও গ্রীন লাইনে।

 ব্লু লাইন পরিষেবা
 

পঞ্চমী (২৭.০৯.২০২৫):

মোট ২৬২টি ট্রেন (১৩১ আপ ও ১৩১ ডাউন)

সময়: সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা

পিক আওয়ারে ৬–৭ মিনিট অন্তর

ষষ্ঠী (২৮.০৯.২০২৫):

মোট ২৪৬টি ট্রেন

সময়: সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা

পিক আওয়ারে ৬–৭ মিনিট অন্তর

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী (২৯–০১ অক্টোবর):

মোট ২৪৬টি ট্রেন

সময়: দুপুর ১টা থেকে পরদিন ভোর ৪টা পর্যন্ত

পিক আওয়ারে ৬–৭ মিনিট অন্তর

দশমী (০২.১০.২০২৫):

মোট ১৩২টি ট্রেন

সময়: দুপুর ১টা থেকে রাত ১০টা

পিক আওয়ারে ৮ মিনিট অন্তর

 গ্রীন লাইন পরিষেবা

 পঞ্চমী:

২২৫টি ট্রেন

সময়: সকাল ৭:৩০ থেকে রাত ১১:১৬

ষষ্ঠী:

১৮৪টি ট্রেন

সময়: সকাল ৯টা থেকে রাত ১১:২৮

সপ্তমী–নবমী:

১৯২টি ট্রেন

সময়: দুপুর ১:৩০ থেকে পরদিন ভোর ৪:১৮

দশমী:

৭৪টি ট্রেন

সময়: দুপুর ১:৩০ থেকে রাত ১০:৩২

১৫ মিনিট অন্তর

ইয়েলো লাইন পরিষেবা

পঞ্চমী–ষষ্ঠী:

৬০টি ট্রেন

সময়: বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০:৩৫

১৫ মিনিট অন্তর

সপ্তমী–নবমী:

৬২টি ট্রেন

সময়: বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০:৫০

 দশমী:

৫০টি ট্রেন

সময়: বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯:২০

পার্পল লাইন পরিষেবা

পঞ্চমী–দশমী:

৩৮টি ট্রেন

সময়: বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০:৫৫

২৫ মিনিট অন্তর

অরেঞ্জ লাইনে কোনো পরিষেবা থাকবে না ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ০২.১০.২০২৫ পর্যন্ত।

টিকিট সংক্রান্ত নির্দেশনা:

১. ভিড় এড়াতে ‘আমার কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপ থেকে QR ভিত্তিক মোবাইল টিকিট কিনুন

২. Tourist Smart Card পাওয়া যাচ্ছে বুকিং কাউন্টারে – ৩ বা ৫ দিনের অসীম যাত্রার সুবিধা

৩. Handheld Terminal থেকেও QR টিকিট পাওয়া যাবে কিছু স্টেশনে

৪. ট্রেনের দরজা ব্লক না করে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করুন – পরিষেবা নির্বিঘ্ন রাখতে সাহায্য করুন

 

