English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kolkata Metro Rail: ভাইফোঁটায় যানজটে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা! জেনে নিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি

Kolkata Metro Rail: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিনও সকাল থেকেই মিলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Oct 23, 2025, 08:23 AM IST
Kolkata Metro Rail: ভাইফোঁটায় যানজটে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা! জেনে নিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি

অয়ন ঘোষাল: ম্যারাথন উৎসবের মরশুমে বিশেষ দিনে যাত্রীদের সুষ্ঠ পরিষেবা দিতে উদ্যোগী কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ভাইফোঁটার দিন যাতে ভাইদের বোনের বাড়ি পৌঁছতে বা বোনকে দাদার কাছে যেতে যাতে ঝামেলা না পোহাতে হয়, তার জন্য পূর্ণ দিনই মেট্রো চালানোর কথা ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিনও সকাল থেকেই মিলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা। ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনেও বদলাচ্ছে না প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়।

Add Zee News as a Preferred Source

ব্লু লাইন

১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫০টায় নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম

২) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৪টায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর

৩) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর দিকে যাওয়ার জন্য ছাড়বে

৪) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য ছাড়বে

৫) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ২৮ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য 

৬) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৩২ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাবে

৭) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৪ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের দিকে রওনা হবে 

আরও পড়ুন-বাড়িতে একা, গন্ধ পেয়েই পাঁচ মদ্যপ দরজা ভেঙে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালি যুবতীর দেহে...

আরও পড়ুন-শুক্রবার থেকে টানা দুর্যোগ, জেলায় জেলায় বৃষ্টি, সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত

গ্রিন লাইন

১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬ টা ৩০ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে রওনা হবে 

২) প্রথম মেট্রো সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে সকাল ০৬ টা ৩২ মিনিটে ছাড়বে

৩) শেষ মেট্রোর রাত ৯ টা ৪৫ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে ছাড়বে 

৪) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে ছাড়বে 

ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইন তাদের সাধারণ সাপ্তাহিক রুটিন মেনে ট্রেন চালাবে। ফলে ভাইফোঁটায় রাস্তায় বেরিয়ে যান জটে ফেঁসে যাওয়ার সমস্যা নেই। মেট্রো পথে উৎসবের দিনেও দ্রুত পৌঁছতে পারবেন গন্তব্যে। আশা মেট্রো কর্তৃপক্ষের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
kolkata metroKolkata Metro TimingBhai Fota
পরবর্তী
খবর

Pratapgarh Pal Bari Kali Puja 2025: পাল বাড়ির ৩৫০ বছরের কালীপুজো- ঐতিহ্য, পরম্পরা আর বিশ্বাসের মেলবন্ধনে উজ্জ্বল...
.

পরবর্তী খবর

Street Dog in Kolkata Metro Rail: যা কোনওদিনও ঘটেনি, তাই ঘটল! শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচতে কলক...