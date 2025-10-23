Kolkata Metro Rail: ভাইফোঁটায় যানজটে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা! জেনে নিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি

Kolkata Metro Rail: ভাইফোঁটায় যানজটে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা! জেনে নিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচি
Kolkata Metro Rail: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিনও সকাল থেকেই মিলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা
অয়ন ঘোষাল: ম্যারাথন উৎসবের মরশুমে বিশেষ দিনে যাত্রীদের সুষ্ঠ পরিষেবা দিতে উদ্যোগী কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ভাইফোঁটার দিন যাতে ভাইদের বোনের বাড়ি পৌঁছতে বা বোনকে দাদার কাছে যেতে যাতে ঝামেলা না পোহাতে হয়, তার জন্য পূর্ণ দিনই মেট্রো চালানোর কথা ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিনও সকাল থেকেই মিলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা। ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনেও বদলাচ্ছে না প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়।
ব্লু লাইন
১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫০টায় নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
২) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৪টায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর
৩) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর দিকে যাওয়ার জন্য ছাড়বে
৪) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য ছাড়বে
৫) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ২৮ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য
৬) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৩২ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাবে
৭) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৪ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের দিকে রওনা হবে
গ্রিন লাইন
১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬ টা ৩০ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে রওনা হবে
২) প্রথম মেট্রো সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে সকাল ০৬ টা ৩২ মিনিটে ছাড়বে
৩) শেষ মেট্রোর রাত ৯ টা ৪৫ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে ছাড়বে
৪) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে ছাড়বে
ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইন তাদের সাধারণ সাপ্তাহিক রুটিন মেনে ট্রেন চালাবে। ফলে ভাইফোঁটায় রাস্তায় বেরিয়ে যান জটে ফেঁসে যাওয়ার সমস্যা নেই। মেট্রো পথে উৎসবের দিনেও দ্রুত পৌঁছতে পারবেন গন্তব্যে। আশা মেট্রো কর্তৃপক্ষের।
