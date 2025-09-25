English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Metro Service Timing in Durga Puja 2025: পুজোয় প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে আছে কলকাতা মেট্রো, দেখে নিন সময়সূচি

Metro Service Timing in Durga Puja 2025: বৃহস্পতিবার দশমীতে ব্লু লাইন মেট্রো বেলা ১ টা থেকে রাত ১০ টা পর্য়ন্ত  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 25, 2025, 09:56 AM IST
Metro Service Timing in Durga Puja 2025: পুজোয় প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে আছে কলকাতা মেট্রো, দেখে নিন সময়সূচি

অয়ন ঘোষাল: পুজোয় কলকাতায় লাইফ লাইন হতে চলেছে কলকাতা মেট্রো রেল। প্রতি বছর পুজোর সময় রাতেও পরিষেবা চালু রাখে কলকাতা মেট্রো (Kolkata Metro) কর্তৃপক্ষ। রাতভর চলে কলকাতার মেট্রো। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দেখে নিন সময়সূচি।

শনিবার পঞ্চমী

ব্লু লাইন মেট্রো সকাল ৮ টা থেকে রাত ১১ টা

গ্রিন লাইন মেট্রো সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে রাত ১১ টা ১৬

হলুদ লাইন মেট্রো বিকেল ৩ টে থেকে রাত ১০ টা ৩৫

পার্পল লাইন মেট্রো বিকেল ৩ টে থেকে 

রবিবার ষষ্ঠী

ব্লু লাইন মেট্রো সকাল ৯ টা থেকে রাত ১১ টা

গ্রিন লাইন মেট্রো সকাল ৯ টা থেকে রাত ১১ টা

বাকি দুটি লাইন একই সময়ে

সোমবার সপ্তমী থেকে বুধবার নবমী

ব্লু লাইন মেট্রো বেলা ১ টা থেকে ভোর ৪ টে

গ্রিন লাইন মেট্রো বেলা দেড়টা থেকে ভোর ৪ টে ১৮

হলুদ লাইন মেট্রো বিকেল ৩ টে থেকে রাত ১০ টা ৫০

পার্পল লাইন একই সময়

বৃহস্পতিবার দশমী

ব্লু লাইন মেট্রো বেলা ১ টা থেকে রাত ১০ টা

গ্রিন লাইন মেট্রো বেলা দেড়টা থেকে রাত সাড়ে ১০ টা

হলুদ লাইন মেট্রো বিকেল ৩ টে থেকে রাত ৯ টা ২০

পার্পল লাইন মেট্রো বিকেল ৩ টে থেকে রাত সাড়ে ৯ টা

