West Bengal Assembly Election 2026 | Mamata Banerjee net worth: তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, তার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব: মমতার ব্যাংক ব্যালান্স ঠিক কত? দেখে নিন

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 9, 2026, 06:03 PM IST
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই এক জোড়া হাওয়াই চটি আর সাধারণ সুতির শাড়ি। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে আসীন থাকলেও, তাঁর জীবনযাপন যে আজও কতটা অনাড়ম্বর, তার প্রমাণ মিলল ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের হলফনামায়। 

বুধবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই হলফনামা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, দেশের অন্যান্য কোটিপতি মুখ্যমন্ত্রীদের তুলনায় মমতার সম্পত্তির পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থায়ী ঠিকানা বলতে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কিন্তু নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, এই বাড়িটি তাঁর নিজের নামে নয়। তাঁর নামে নেই কোনও নিজস্ব বসতবাড়ি, ফ্ল্যাট কিংবা বাগানবাড়ি। এমনকি হলফনামার তথ্য বলছে:

স্থাবর সম্পত্তি

যানবাহন: ব্যক্তিগত কোনো গাড়ি নেই তাঁর নামে।

বিনিয়োগ: কোনো বড় সংস্থায় শেয়ার বা বড় কোনো বিনিয়োগও নেই মুখ্যমন্ত্রীর।

‘অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিডার্স’ (ADR)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টেও দেশের সবথেকে কম সম্পত্তির অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম উঠে এসেছে।

সঞ্চয় ও সোনার গয়না: ৫ বছরে কমেছে সম্পদ

২০২১ সালের হলফনামার তুলনায় ২০২৬ সালে মমতার মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৪৩ টাকা কমেছে।

বর্তমান মোট সম্পত্তি: নগদ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এবং গয়না মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০৯ টাকা ৭১ পয়সা। যা ২০২১ সালে ছিল ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৫২ টাকা।

হাতে নগদ: মনোনয়ন জমার দিন তাঁর হাতে নগদ ছিল ৭৫ হাজার ৭০০ টাকা।

ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স: তাঁর দুটি অ্যাকাউন্টই ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে। ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০৯ টাকা এবং নির্বাচনী অ্যাকাউন্টে রয়েছে মাত্র ৪০ হাজার টাকা

গয়নার হিসাব: তাঁর কাছে ৯ গ্রাম ৭৫০ মিলিগ্রাম সোনা রয়েছে, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মজার বিষয় হলো, ২০২১ সালেও তাঁর কাছে সমপরিমাণ সোনাই ছিল। সোনার দাম বাড়লেও গয়নার পরিমাণ বাড়েনি।

আয়ের উৎস

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই দাবি করেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কোনো বেতন বা সরকারি ভাতা নেন না। তাঁর আয়ের প্রধান উৎস হলো বইয়ের রয়্যালটি এবং ব্যাঙ্কের সুদ। হলফনামা অনুযায়ী গত ৫ বছরের আয়ের গ্রাফটি নিম্নরূপ:

২০২০-২১: ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৪৫ টাকা।

২০২১-২২: ৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৪১০ টাকা (গত ৫ বছরে সর্বোচ্চ)।

২০২২-২৩: ২৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৬০ টাকা।

২০২৩-২৪: ২০ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৪০ টাকা।

২০২৪-২৫: ২৩ লক্ষ ২১ হাজার ৫৭০ টাকা।

চলতি অর্থবর্ষে তিনি ৪০ হাজার ৬০০ টাকা টিডিএস (TDS) ফেরত পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন।

স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও শিক্ষা

তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে এখনও কোনও ফৌজদারি মামলা নেই। কোনো থানায় তাঁর নামে এফআইআর (FIR) নেই, কোনো চার্জশিটও গঠিত হয়নি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার খতিয়ান অনুযায়ী:

১৯৭০ সালে দেশবন্ধু শিশু শিক্ষালয় থেকে মাধ্যমিক।

১৯৭৪ সালে যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক।

১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর।

১৯৮২ সালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আইন কলেজ থেকে এলএলবি (LLB) ডিগ্রি অর্জন।

লড়াই এবার ভবানীপুরের মাটিতে

২০২৬-এর নির্বাচন এবার দুই দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে—২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। ভবানীপুর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। 

গতবার নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর কাছে লড়াইয়ে (যা বর্তমানে বিচারাধীন) মমতা পরাজিত হয়েছিলেন, তবে পরে উপনির্বাচনে ভবানীপুর থেকে জিতে মুখ্যমন্ত্রী পদ ধরে রাখেন। এবার নিজের দীর্ঘদিনের নির্বাচনী ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সরাসরি শুভেন্দুর মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কোটি কোটি টাকার স্ক্যাম এবং দুর্নীতির অভিযোগের আবহে নিজের এই ‘স্বচ্ছ’ এবং ‘দরিদ্র’ ভাবমূর্তিকেই জনমানসে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোটিপতি প্রার্থীদের ভিড়ে ১৫ লক্ষ টাকার মালিক এক মুখ্যমন্ত্রীর এই হলফনামা নিশ্চিতভাবেই ভোটারদের মধ্যে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিচ্ছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

