English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: দক্ষিণ কলকাতায় পুজোর ভিড় টানবে এইসব মণ্ডপ, দেখার প্ল্যান করে নিন এখন থেকেই...

Durga Puja 2025: আরেক মেগা পুজো বড়িশা ক্লাব। থিমের নাম শুন্য পৃথিবী। বর্ণময় সার্কাসের নেপথ্যের কষ্ট এবং জীবন সংগ্রামের গল্প

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 16, 2025, 03:37 PM IST
Durga Puja 2025: দক্ষিণ কলকাতায় পুজোর ভিড় টানবে এইসব মণ্ডপ, দেখার প্ল্যান করে নিন এখন থেকেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় কলকাতার ভিড় টানবে কোন কোন প্রতিমা, এই রেশ প্রতিবছর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। অধিকাংশ বড় পুজোই এবছর ফের একটা প্রতিযোগিতায় ঝাঁপাচ্ছে। কিন্তু কোন পুজো এবার বেশি জমজমাট সেটা দর্শকের প্লাবনে বোঝা যাবে। তবে বেহালা এবার কলকাতার ভিড় অনেকাংশে টেনে নেবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। 

Add Zee News as a Preferred Source

বেহালা নতুন দল

বিশ্বাস করা কঠিন এটা মণ্ডপ। এ যেন পুরো বলিউড হিস্টরিকাল সিনেমার শ্যুটিং সেট। চূড়ান্ত পরিশ্রম করেছেন রনো ব্যানার্জি, অমর সরকার এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য। যেমন মণ্ডপ তেমন প্রতিমা। থিমের নাম শিবানী ধাম বা দুর্গার প্রাসাদ। আলাদা করে থিম বোঝার দরকার নেই। যে যেমন ভাবে নেবে সে তেমন ভাবে মণ্ডপ উপভোগ করবে। তবে চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে একথা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। 
 
বড়িশা ক্লাব

আরেক মেগা পুজো বড়িশা ক্লাব। থিমের নাম শুন্য পৃথিবী। বর্ণময় সার্কাসের নেপথ্যের কষ্ট এবং জীবন সংগ্রামের গল্প। সার্কাস উঠে যাচ্ছে। অন্যান্য কর্মীরা অন্য পেশায় চলে গেলেও পড়ে থাকে জোকার। যারা নিজের বুকের কষ্ট চেপে মানুষকে হাসায় আনন্দ দেয় তারাই আজ প্রায় বিরল। সেই যে রাজ কাপুরের মেরা নাম জোকারের গান। সত্যিই ওদের দিন শেষ। শুন্য হৃদয় এবং শুন্য সার্কাসের চেয়ার। জোকারদের কষ্টের রোজনামচা শিল্পীর ভাবনায়।

আরও পড়ুন-উত্তাল সমুদ্র! পুজোর মুখে ঘূর্ণাবর্তের জেরে রাজ্যজুড়ে তুমুল বৃষ্টি, মহালয়ায়...

আরও পড়ুন-ষষ্ঠীর বোধনে স্বয়ং রামের হাত! দেবী দুর্গার ঘুম ভাঙিয়েই শুরু হয় পুজো... কেন জানেন?

ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক

অনবদ্য সৃষ্টি ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের। মণ্ডপ যেন আস্ত এক প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। পশ্চিম মেদিনীপুরের মোগলমারিতে এখনও পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ খননকার্য হয়েছে। তাতেই যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উঠে এসেছে সেটা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। সেই প্রতিটি প্রাপ্ত নিদর্শন শিল্পী রাজু সরকার মণ্ডপে বসে মাসের পর মাস তৈরি করেছেন। তবে সবথেকে বড় চমক প্রতিমায়। একটি বিশাল দুর্গা প্রতিমা মিলেছে মাটির তলা থেকে। ৫৫ ফুট উঁচু জেসিবি দিয়ে দেবীর সেই মূর্তি তুলে আনতে গিয়ে ভেঙে গেছে মূর্তির একাংশ। সবটাই যেন নিখুঁত। এককথায় অবিশ্বাস্য। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Durga Puja 2025BehalaDurga Puja in Behala
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: উত্তরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পুজো! আড়াই কিলোমিটার ভৌগলিক দূরত্বে এবার পুজোর লড়াই...

.

পরবর্তী খবর

Mimi Chakraborty: টানা ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা ইডির, কোন কোন প্রশ্নের মুখে পড়লেন মিমি?