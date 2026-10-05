'বাংলার উন্নয়নে খুব খুশি', বিজেপিতে যোগ দিয়েই দরাজ সার্টিফিকেট কোয়েলের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় পদ্মসনে কোয়েল মল্লিক। রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি যোগ দিলেন রঞ্জিত মল্লিকের মেয়ে। বিধানসভায় গিয়ে জমা দিয়ে এলেন মনোনয়নপত্রও।
কোয়েল বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। বড় দায়িত্ব। খুবই ধন্য ও সম্মানিত মনে করছি। এত বড় একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাকে,মানুষের কল্যাণের কাজে,দেশের লোকেদের জন্য় সেবাটা করার। সবসময়ই ইচ্ছা ছিল। একটা পজিশন পেলে, প্ল্যাটফর্ম পেলে সুযোগটা অনেক বেড়েছে'।
রাজ্যসভা বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ধন্যবাদ জানান কোয়েল। বলেন, 'বাংলার মানুষের জন্য় তারা যে উন্নয়নের কাজ করেছেন গত কয়েক মাসে, খুব ভালো লাগছে'। বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে? টলি অভিনেত্রী জানান, 'অবশ্যই কথা হয়েছে। বাবা-মায়ের আর্শীবাদ ছাড়া তো কিছুই হয় না। বাবা খুব খুশি। ভগবানের আর্শীবাদে আমি একটি Previlged পরিবারের বড় হয়েছি। তার বাইরে বেরিয়ে যে জীবনটা, এত সহজ নয়। আমি খুব অল্প বয়সে দেখিয়েছিলেন। মা আমাকে নিয়ে যেতেন বলেই হয়তো চোখটা অনেকটা খুলেছে। আমার নিজের যতটা ক্ষমতা, তার মধ্যে মানুষের সেবা করেছি'।
তৃণমূলে আমলেও রাজ্যসভায় সাংসদ ছিলেন কোয়েল। তৃণমূল সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পরই সাংসদ ইস্তফা দেন রঞ্জিত-কন্য়া। তাহলে কি এবার বিজেপি প্রার্থী হচ্ছেন? তখন থেকে জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার সিলমোহর পড়ে গতকাল, রবিবার। রাজ্যসভার ভোটে বিজেপি তরফে কোয়েলের নামই প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বস্তুত, তৃণমূল ছাড়ার পর প্রকাশ চিকবরাইক, সুখেন্দুশেখর রায়, সুম্মিতা দেবকেও রাজ্যসভায় প্রার্থী করেছিলেন বিজেপি। ব্যতিক্রম হল না কোয়েলের ক্ষেত্রে।
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