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'বাংলার উন্নয়নে খুব খুশি', বিজেপিতে যোগ দিয়েই দরাজ সার্টিফিকেট কোয়েলের

Koel Mallick joins BJP:  'খুব ভালো লাগছে।  বড় দায়িত্ব। খুবই ধন্য ও সম্মানিত মনে করছি। এত বড় একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাকে,মানুষের কল্যাণের কাজে,দেশের লোকেদের জন্য় সেবাটা করার। সবসময়ই ইচ্ছা ছিল। একটা পজিশন পেলে, প্ল্যাটফর্ম পেলে সুযোগটা অনেক বেড়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:00 PM IST
'বাংলার উন্নয়নে খুব খুশি', বিজেপিতে যোগ দিয়েই দরাজ সার্টিফিকেট কোয়েলের
Image Credit: বিজেপিতে যোগ দিলেন কোয়েল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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