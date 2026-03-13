English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Airport: বেঙ্গালুরুর প্লেন ধরতে তড়িঘড়ি পৌঁছলেন কলকাতা এয়ারপোর্টে, চেয়ারে বসেই আচমকাই এলিয়ে পড়লেন অজয়; আর উঠলেন না

Kolkata Airport: শুক্রবার সকালে বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিমানে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালুরু পরিবা- সহ যাচ্ছিলেন বছর ৬২-এর এক যাত্রী। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরেই ওই যাত্রী বুকে ব্যথা অনুভব করেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 13, 2026, 01:28 PM IST
কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে মৃত্যু বিমানযাত্রীর

সৌমেন ভট্টাচার্য: কলকাতা বিমানবন্দরে এক মর্মান্তিক ঘটনা। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে মৃত্যু বিমানযাত্রীর।জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিমানে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালুরু পরিবার-সহ যাচ্ছিলেন বছর ৬২-এর এক যাত্রী। তাঁর নাম অজয় গুপ্তা। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরেই ওই যাত্রী বুকে ব্যথা অনুভব করে। অসুস্থতা বাড়লে দ্রুত খবর দেওয়া হয় বিমানবন্দরের মেডিক্যাল ইউনিটে। বিমানবন্দরের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করেন।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কালক্ষেপ না করে তাকে বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে সেখানে পৌঁছালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই এই মৃত্যু।

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা থেকে শিলংগামী ইন্ডিগোর একটি যাত্রীবাহী বিমানে হুমকির চিরকুট উদ্ধার হয়। 

বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, ইন্ডিগোর 6E7304 নম্বর বিমানটি সকাল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ শিলংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। যাত্রীরা বিমানে ওঠার পর বিমানকর্মীরা রুটিন তল্লাশির সময় বিমানের বাথরুম ভেতরে একটি সন্দেহজনক চিরকুট পড়ে থাকতে দেখেন। ওই কাগজে লেখা ছিল যে বিমানের ভেতরে বোমা রাখা আছে। বিষয়টি নজরে আসতেই বিমানকর্মীরা কালক্ষেপ না করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যে বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়। প্রোটোকল মেনে বিমানে থাকা সমস্ত যাত্রীকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনা হয়। তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 

