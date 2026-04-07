Accident in Kolkata Airport: বিমানের ইঞ্জিনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির: দমদম এয়ারপোর্টে হুলস্থুল কাণ্ড

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
Accident in Kolkata Airport:  অল্পের জন্য় রক্ষা পেল ইন্ডিগোর বিমান। যাত্রীরা নিরাপদেই আছেন বলে খবর।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 7, 2026, 11:19 PM IST
কলকাতা বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কলকাতা বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা। অল্পের জন্য় রক্ষা পেল ইন্ডিগোর বিমান। যাত্রীরা নিরাপদেই আছেন বলে খবর। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ৫১ নম্বর বে-তে দাঁড়িয়েছিল ইন্ডিগোর বিমানটি। কিছুটা দূরে ক্যান্টিন। হঠাত্‍ ক্যান্টিনের একটি গাড়িতে স্টার্ট দিলে পেলেন চালক। গাড়িটি যথারীতি চলতে শুরু করে। বিমানের ইঞ্জিনের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে গাড়িটির।

Add Zee News as a Preferred Source

দিন কয়েক আগেই মাঝ আকাশে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পাওয়ার পর তড়িঘড়ি বিমানটিকে অবতরণ করা হয় কলকাতা বিমানবন্দরে। অল্পের জন্য রক্ষা পান যাত্রীরা।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, তার্কিশ এয়ারলাইন্সের ৭২৭ (TK 727) বিমানটি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে তুরস্কের ইস্তানবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বিমানটি যখন কলকাতার আকাশসীমায় ছিল, তখনই পাইলট লক্ষ্য করেন যে ইঞ্জিনের একটি অংশে আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পাইলট তৎক্ষণাৎ কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কলকাতা এটিসি থেকে সবুজ সংকেত মেলার পরপরই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে রানওয়েতে নামিয়ে আনা হয়। বিমানবন্দরে আগে থেকেই দমকল ও জরুরি বিভাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করার পর যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। বর্তমানে বিমানটির মেরামতির কাজ চলছে এবং যাত্রীরা বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই আগুন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কলকাতায় আকাশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন প্রচার সেরে অন্ডাল থেকে বিমানে ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর ঠিক আগেই শহরে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়।  ঝোড়া হাওয়ায় কার্যত লণ্ডভন্ড হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দর চত্বর। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ঘন্টা দেড়েক আকাশে চক্কর কাটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
Kolkata Airport IncidentIndigo FlightKolkata airport emergency
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বেহালা পশ্চিমের বিগ নিউজ: TMC বনাম BJP ধুন্ধুমারে রত্নার বিরুদ্ধে ভয়ংকর FIR, গ্রেফতার হবেন? জানুন
.

পরবর্তী খবর

Gyanesh Kumar Impeachment Election Breaking: বিরাট আপডেট: মমতার মনোনয়নের জাস্ট আগেই জ্ঞানেশ...