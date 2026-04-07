Accident in Kolkata Airport: বিমানের ইঞ্জিনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির: দমদম এয়ারপোর্টে হুলস্থুল কাণ্ড

Accident in Kolkata Airport: বিমানের ইঞ্জিনে সজোরে ধাক্কা গাড়ির: দমদম এয়ারপোর্টে হুলস্থুল কাণ্ড
Accident in Kolkata Airport: অল্পের জন্য় রক্ষা পেল ইন্ডিগোর বিমান। যাত্রীরা নিরাপদেই আছেন বলে খবর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কলকাতা বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা। অল্পের জন্য় রক্ষা পেল ইন্ডিগোর বিমান। যাত্রীরা নিরাপদেই আছেন বলে খবর। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ৫১ নম্বর বে-তে দাঁড়িয়েছিল ইন্ডিগোর বিমানটি। কিছুটা দূরে ক্যান্টিন। হঠাত্ ক্যান্টিনের একটি গাড়িতে স্টার্ট দিলে পেলেন চালক। গাড়িটি যথারীতি চলতে শুরু করে। বিমানের ইঞ্জিনের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে গাড়িটির।
দিন কয়েক আগেই মাঝ আকাশে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী বিমান। ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পাওয়ার পর তড়িঘড়ি বিমানটিকে অবতরণ করা হয় কলকাতা বিমানবন্দরে। অল্পের জন্য রক্ষা পান যাত্রীরা।
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, তার্কিশ এয়ারলাইন্সের ৭২৭ (TK 727) বিমানটি নেপালের কাঠমান্ডু থেকে তুরস্কের ইস্তানবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বিমানটি যখন কলকাতার আকাশসীমায় ছিল, তখনই পাইলট লক্ষ্য করেন যে ইঞ্জিনের একটি অংশে আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পাইলট তৎক্ষণাৎ কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (ATC) সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
কলকাতা এটিসি থেকে সবুজ সংকেত মেলার পরপরই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিমানটিকে রানওয়েতে নামিয়ে আনা হয়। বিমানবন্দরে আগে থেকেই দমকল ও জরুরি বিভাগ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করার পর যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। বর্তমানে বিমানটির মেরামতির কাজ চলছে এবং যাত্রীরা বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই আগুন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
কলকাতায় আকাশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কবলে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন প্রচার সেরে অন্ডাল থেকে বিমানে ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর ঠিক আগেই শহরে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। ঝোড়া হাওয়ায় কার্যত লণ্ডভন্ড হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দর চত্বর। খারাপ আবহাওয়ার কারণে ঘন্টা দেড়েক আকাশে চক্কর কাটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)