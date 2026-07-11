/কলকাতা বিমানবন্দরে বড় পদক্ষেপ! রানওয়ে রক্ষা করতে সরছে ১৩৬ বছরের পুরনো মসজিদ

অয়ন ঘোষাল: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরের রানওয়ের প্রায় লাগোয়া শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে আজই। সর্বজনমতের ভিত্তিতে এই স্থানান্তরের কাজ শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দফতরে বিধায়ক ও মসজিদ কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। একটি বিশেষ পরিদর্শক দল ওই মসজিদ পরিদর্শন করতে যায়। তারমধ্যে বিমানবন্দর কর্তপক্ষের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটি আলাদা করে এই ইস্যুতে বৈঠক করেছেন।
১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদ। অনেকের কাছে যা 'বাঁকড়া মসজিদ' নামেও পরিচিত। এই ধর্মীয় স্থান বিমানবন্দরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন বিশেষ করে বিমানবন্দরের একটি রানওয়ে থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এই মসজিদ বিমানের টেক-অফ ও অবতরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি তৈরি করে। বিশেষত প্রবল বর্ষণ বা ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সময় পাইলটের পক্ষে রানওয়ে থেকে সামান্য দূরত্বে এই মসজিদ ভিজ্যুয়াল ইলিউশন তৈরি করে। এতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
এছাড়া এই মসজিদের ফলে বিমানবন্দরের দ্বিতীয় রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজও থমকে আছে প্রায় ৩০ বছর। সূত্রের খবর, ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়টি বারেবারে আলোচনায় উঠে এসেছে। কিন্তু কখনও স্থানীয় বাধা, কখনও পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারের ঢিলেমিতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়নি। তার বদলে প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট নিয়ে রাজনীতি।
১৯২৪ সালে চালু হয় কলকাতা বিমানবন্দর। ১৯৬২ সালে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়। তখন মসজিদের পাশেই ছিল যশোর রোড। বিমানবন্দরের জন্য যশোর রোড ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদটি থেকে যায় বিমানবন্দরের পাঁচিলের ভিতর, রানওয়ের খুব কাছে।
জমিটি প্রাচীন ওয়াকফ সম্পত্তি। পরে ১৯৬২ সালে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য জমিটি অধিগ্রহণ করে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। একসময় যশোহর রোড এই মসজিদের পাশে ছিল। ১৯৬৫ সালে যশোহর রোড কে মূল পথ থেকে আড়াই কিলোমিটার ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং গৌরীপুর মোড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যশোহর রোড থেকে মসজিদের দূরত্ব কমবেশি প্রায় ৩ কিলোমিটার। অর্থাৎ মসজিদ পর্যন্ত গিয়ে কোনো প্রকারের কভারেজ বাস্তবে সম্ভব নয়।
১৯৬২ সালের জমি অধিগ্রহণের অন্যতম শর্ত হিসেবে গৌরীপুর কালীমন্দিরের (যশোহর রোডের ওপর) বিপরীতে একটি ছোট্ট লোহার গেট করা আছে। তার ওপর রয়েছে CISF ওয়াচ টাওয়ার। গেটের কলিং বেল বাজালে নমাজ পাঠ করতে ইচ্ছুক মানুষের জন্য গেট খোলা হয়। তাদের আধার কার্ড যাচাইয়ের পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের বিশেষ বাসে করে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যান। (এই বাসগুলি টার্মিনাস থেকে যাত্রীদের টারম্যাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত বাসের কয়েকটি)। দৈনিক তিনটি শিফটে এরকম ৪ টি করে বাসের ব্যবস্থা করা থাকে। এই বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ওই মসজিদ দুর্ভেদ্য এবং দুর্লঙ্ঘ। যদি ভাঙার কাজ শুরু হয় বাইরের জগতের মানুষ সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না। কারণ ভাঙার যন্ত্রপাতি বিমানবন্দরের নিজস্ব। সেগুলি পুরাতন টার্মিনাস কার্গো বিভাগ থেকে সরাসরি রানওয়ে হয়ে মসজিদ পর্যন্ত যাতায়াত করবে।
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