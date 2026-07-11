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কলকাতা বিমানবন্দরে বড় পদক্ষেপ! রানওয়ে রক্ষা করতে সরছে ১৩৬ বছরের পুরনো মসজিদ

Kolkata Airport: রানওয়ের কাছে মসজিদটি থাকার ফলে বিমানের টেক-অফ ও অবতরণে নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছিল। এর কারণে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিমানবন্দরের দ্বিতীয় রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ থমকে রয়েছে। সর্বজনমতের ভিত্তিতে একটি বিশেষ পরিদর্শক দল ও নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:19 AM IST
কলকাতা বিমানবন্দরে বড় পদক্ষেপ! রানওয়ে রক্ষা করতে সরছে ১৩৬ বছরের পুরনো মসজিদ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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