Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
Kolkata Richest City:   তাঁর দেওয়া তথ্য বলছে, ভারতে জিডিপি নিরিখে শীর্ষে মুম্বই(২৫.৭৩ লক্ষ টাকা)। দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি ২৪.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা)। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 23, 2026, 08:57 PM IST
Kolkata Richest City: ভুল প্রচারে ভুলবেন না! বেঙ্গালুরু-চেন্নাইয়ের থেকে GDP বেশি কলকাতার, তথ্য দিলেন হর্ষ গোয়েঙ্কা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবই কি শেষ? কিছুই কি আর অবশিষ্ট নেই? সাধারণভাবে তো তেমনটাই মনে করা হয়। কিন্তু পরিসংখ্যান নাকি অন্য কথা বলছে। শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কার দাবি, জিডিপির নিরিখে এখনও দেশের অন্যতম ধনী শহর কলকাতা।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে উত্থান নজরকাড়া। গত কয়েক দশকে কলকাতাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে বেঙ্গালুরু। তিলোত্তমা আর  কল্লোলিনী নয়, বরং ক্ষয়িষ্ণু শহর। এমন একটা ধারণাও বহুল প্রচলিত। সত্যিই কি তাই? বিপরীত ছবি প্রকাশ্যে আনলেন এ শহরেরই নামী শিল্পপতি হর্ষ গোয়ঙ্কা।

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে হর্ষ লিখেছেন, 'বেঙ্গালুরুর প্রযুক্তিগত উত্থান সংবাদ শিরোনামে। কলকাতাকে ক্ষয়িষ্ণু শহর হিসেবে দেখানো হলেও ডিডিপির তথ্য অন্য় কথা বলছে'। তাঁর দেওয়া তথ্য বলছে, ভারতে জিডিপি নিরিখে শীর্ষে মুম্বই(২৫.৭৩ লক্ষ টাকা)। দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি ২৪.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা)। অন্য়দিকে জিডিপিতে বেঙ্গালুরু, (১০.৯ লক্ষ কোটি টাকা) ও চেন্নাই(৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা) পিছনে ফেলে দিয়েছে কলকাতা( ১২.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা)।

 

এদিকে  স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতিও বদলে গিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের যেমন জাতীয় জিডিপিতে অংশীদারিত্ব কমেছে, তেমনি আবার নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে বা আরও শক্তিশালী করেছে  মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি। বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে অর্থনীতির দিক থেকে শক্তি বেড়েছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি। সত্যি কথা বলতে, বিশ্বায়নই হয়ে ওঠেছে ওই রাজ্যগুলির অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। ফলে পূর্ব ভারতের সঙ্গে ব্যবধানও আরও বেড়েছে।

ছয়েক দশকে শিল্প ও কৃষির ওপর ভিত্তি করেই ডিজিপির নিরিখে দেশে প্রথম রাজ্য ছিল অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশ,  মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং অবিভক্ত বিহার। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ছবিটাও বদলে গিয়েছে। অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশের অংশীদারিত্ব ১৯৬০-৬১ সালের ১৪.৪% থেকে কমে ২০২০-২১ সালে হয় ৯.৩%। যা আবার খানিক বাড়ে ২০২৩-২৪ সালে। কত? ৯.৫%((উত্তরাখণ্ড বাদ দিলে ৮.৪%)। মহারাষ্ট্র যখন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, তখন পশ্চিমবঙ্গে পতন ছিল সবচেয়ে বেশি।  ১৯৬০-৬১ সালে জিডিপিতে রাজ্যের অবদান ছিল ১০.৫%।  ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫.৬%-এ।

নিম্মমুখী জিডিপির প্রভাব পড়েছে মাথাপিছু আয়েও।  ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের ১২৭.৫% ছিল।  তখন পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের তৃতীয় ধনী রাজ্য। এখন  (২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী) তা জাতীয় গড়ের প্রায় ৮৩.৭%-এ নেমে এসেছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ৮২,৭৮১ টাকা।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Kolkata richest cityKolkata GDP rankingKolkata economy
