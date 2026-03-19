  • Kolkata auto gas price hike: রাত পোহালেই ছ্যাঁকা: কলকাতায় ফের বাড়ল গ্যাসের দাম

Kolkata auto gas price hike:  অটোর এলপিজি গ্যাসের দাম বাড়ল লিটার প্রতি ৮ টাকা। শুক্রবার থেকে কার্যকর বর্ধিত দাম।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 20, 2026, 12:00 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আশঙ্কা ছিলই। ধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে কলকাতায় ফের দাম অটোর গ্যাসের দাম। কত? লিটার প্রতি ৮ টাকা। আগামীকাল শুক্রবার থেকে কার্যকর হবে বর্ধিত দাম।

মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। স্রেফ কলকাতায় নয়, গোটা দেশেই এখন জ্বালানি সংকট। এলপিজি গ্যাসের হাহাকার। পরিস্থিতি এমনই যে, শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ এমনকী হস্টেলেও রান্নার বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। এসবের মধ্যেই এক লাফে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে ৬০ টাকা। বাদ যায়নি অটোর গ্যাসও।

মার্চেই ৫ টাকা বেড়ে গ্যাসের দাম হয়েছে ৬২ টাকা ৬৮ পয়সা। এবার তা বেড়ে দাড়াল ৭০ টাকা ৬৮ পয়সা। ফলে শহরের বিভিন্ন রুটে অটোর ভাড়াও ৫-১০  টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে বাড়িতে রান্নার গ্যাস বুকিংয়ে নানা জটিলতা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডিলারদের গ্যাস ডিলারদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন  মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, স্কুলের মিড-ডে মিল, আইসিডিএস ও হাসপাতালের সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য এবার SOP চালু করেছে নবান্ন।  সঙ্গে হেল্পলাইন নম্বরও। প্রয়োজনে গ্রামীণ এলাকার খোলা বাজারের মাধ্যমে কেরোসিনের জোগান বাড়ানো হবে। পরিবহণে সিএনজি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

