Kolkata Book Fair 2026: কলকাতা বইমেলায় ঠাঁই হচ্ছে না বাংলাদেশের স্টলের! ২০ দেশের মধ্যে থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা...

Kolkata Book Fair 2026: কলকাতা বইমেলায় ঠাঁই হচ্ছে না বাংলাদেশের স্টলের! ২০ দেশের মধ্যে থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা...
Kolkata International Book Fair 2026:বইমেলা প্রাঙ্গণেই UPI -এর মাধ্যমে সরাসরি মেট্রোর টিকিট কাটা যাবে। থাকছে বিশেষ বুথ। মেলার সব গেটে থাকবে কিউ আর কোড। কিউ আর কোড স্ক্যান করলেই মেলার ডিজিটাল ম্যাপ এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা পাওয়া যাবে।
রক্তিমা ঘোষ: ৪৯ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হচ্ছে ২২ জানুয়ারি বিকেল ৪টে থেকে। এবছর বইমেলা প্রাঙ্গণে যাওয়া আরও সহজ। মেট্রো রেলের মাধ্যমে হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে সরাসরি পৌঁছনো যাবে মেলায়। ইতিমধ্যেই মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেলার দিনগুলোয় আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো চালানোর। সেক্ষেত্রে রাত ১০টা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে ছুটির দিনেও মিলবে পরিষেবা। অন্যদিকে, এবারের বইমেলা প্রাঙ্গণে থাকবে মেট্রোর একটি বিশেষ বুথ। যেখান থেকে UPI এর মাধ্যমে সরাসরি টিকিট কাটা যাবে।
প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বইমেলার উদ্বোধন হবে। এবছরের ফোকাল থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা। ২০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে বইমেলায়। মোট মেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হাজারের বেশি। ৯টি তোরণের মধ্যে দুটি হচ্ছে আর্জেন্টিনার স্থাপত্যর আদলে। সম্প্রতি প্রয়াত প্রফুল্ল রায় এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নামেও থাকছে দুটি তোরণ। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি তোরণ থাকছে তাঁর নামাঙ্কিত। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন হচ্ছে কবি রাহুল পুরকায়স্থর নামে। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শিল্পী ময়ুখ চৌধুরীর নামে থাকবে বইমেলার শিশু মণ্ডপ।
আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অ্যাপের মাধ্যমে গুগল লোকেশন মারফত মেলার মধ্যে যে কোনও স্টল খুঁজে পাওয়ার সুবিধা থাকবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সরাসরি ভার্চুয়ালি দেখা যাবে গিল্ডের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। খুব সহজেই কিউ আর কোড স্ক্যান করে মেলার ডিজিটাল ম্যাপ এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা পাওয়া যাবে। মেলার সব গেটে থাকবে এই কিউ আর কোড। এছাড়াও বরিষ্ঠদের জন্য থাকছে মুদ্রিত গ্রাউন্ড ম্যাপও।
তবে এবারের বইমেলায় থাকছে না বাংলাদেশের কোনও স্টল। ১৯৯৬ থেকে বাংলাদেশ কলকাতায় আন্তর্জাতিক বই মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে, তবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গত বছর থেকে মেলায় বাংলাদেশের কোনও স্টল থাকছে না। গত বছরও ছিল না বাংলাদেশের কোনও স্টল, এবারও থাকছে না।
