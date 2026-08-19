'বিগত সরকারের অবহেলার ভয়াবহ নির্দশন'! হোটেল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে SIT: মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাস কলকাতা এবার 'বার্নিং' হোটেল। দায় কার? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট কথা, 'বিগত সরকারের রেখে যাওয়া অবহেলার ভয়াবহ নির্দশন'। তৃণমূল আমলে কলকাতা পুরসভার মেয়র ববি হাকিমের পাল্টা দাবি, 'কোনও সরকারের পক্ষেই সমস্ত হোটেল বা অন্য কোনও জায়গায় অডিট করার সম্ভব নয়। থার্ড পার্টি অডিট হওয়া প্রয়োজন। ২০২৫-এ অগ্নিকাণ্ডের পর আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নির্বাচন চলে আসায় সম্ভব হয়নি'।
নিউ মার্কেটে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কলকাতা তথা রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধি উপেক্ষা করেই বিভিন্ন ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলিকে হোটেল এবং অন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'আগের সরকার এই বিষয়গুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে রেখেছিল। প্রাথমিক সুরক্ষা অডিট করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে'। তাঁর কথায়, 'সেই সময়ের ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা মেরামত করতে ও শুরু থেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল, তা লাগু করতে আমরা কাজ করছি'।
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত যাতে সেরা চিকিত্সা ও সবরকম সহযোগিতা পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি। পাঁচ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। আমরা সত্যিটা খুঁজে বের করতে এবং সঠিক বিচার সুনিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'।
তারাপীঠের পর এবার কলকাতা। ফের হোটেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের শিখা ইন নামে একটি হোটেলে আগুন লাগে। এখনও পর্যন্ত মৃত ৯। প্রবল ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৬ জন। এসি মেশিনের বিস্ফোরণের জেরেই অগ্নিকাণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে।
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