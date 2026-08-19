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'বিগত সরকারের অবহেলার ভয়াবহ নির্দশন'! হোটেল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে SIT: মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari:  'হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত যাতে সেরা চিকিত্‍সা ও সবরকম সহযোগিতা পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:05 PM IST
'বিগত সরকারের অবহেলার ভয়াবহ নির্দশন'! হোটেল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে SIT: মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে তৃণমূলকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'বিগত সরকারের অবহেলার ভয়াবহ নির্দশন'! হোটেল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে SIT: মুখ্যমন্ত্রী
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