'প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে! তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে কেন'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাস কলকাতায় এবার 'বার্নিং' হোটেল। 'একশোর দিনের সরকার রিপোর্ট দিয়ে বলছে, আমরা এই করেছি। দায় নেবে না কেন'? এবার পাল্টা প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'পুরবোর্ড নেই, প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি, রাজ্য সরকার, কলকাতা পুরবোর্ড বিজেপির নিয়ন্ত্রণে। প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন মন্ত্রী ভালো তৃণমূল হয়ে বিজেপির কোল দোল খাচ্ছে। তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে কেন'?
কুণাল বলেন, 'এই ঘটনা অনভিপ্রেত, অবাঞ্জিত। যাঁরা দায়ী, তাদের কড়া শাস্তি পাওয়া উচিত। রাজনীতি করার বিষয় নয়। প্রত্যেকবার ঘটনা ঘটে, কয়েকদিন ধরে নড়াচড়া হয়। আগে তো শুনলাম একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যাদের সময়েই হোক, আমাদের সময়েই হোক, সেই কমিটি সদস্যরা কী করলেন? রিপোর্টটা কী হল? কমিটিকে যাঁরা ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে। ববি হাকিম ছিলেন, অরূপ বিশ্বাস ছিলেন, জাভেদ খান ছিলেন। কেউ প্রাক্তন মেয়র ছিলেন, কেউ প্রাক্তন পুরমন্ত্রী, কেউ আবাসন মন্ত্রী, কেউ বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী'।
বেলেঘাটার তৃণমূলের বিধায়কের আরও বক্তব্য, 'নিশ্চিতভাবে দুর্ঘটনা। এর আগে তারাপীঠের ঘটনায়ও দেখলাম আগুন লাগল, মানুষগুলিকে সতর্ক করে তুলে আনার ব্যবস্থা করা গেল না'?
এর আগে, কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কলকাতা তথা রাজ্যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। অগ্নিসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধি উপেক্ষা করেই বিভিন্ন ভবন গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলিকে হোটেল এবং অন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'আগের সরকার এই বিষয়গুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে রেখেছিল। প্রাথমিক সুরক্ষা অডিট করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে'। তাঁর কথায়, 'সেই সময়ের ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা মেরামত করতে ও শুরু থেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল, তা লাগু করতে আমরা কাজ করছি'।
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