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'প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে! তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে কেন'?

Kunal Ghosh:   'এই ঘটনা অনভিপ্রেত, অবাঞ্জিত। যাঁরা দায়ী, তাদের কড়া শাস্তি পাওয়া উচিত। রাজনীতি করার বিষয় নয়। প্রত্যেকবার  ঘটনা ঘটে, কয়েকদিন ধরে নড়াচড়া হয়। আগে তো শুনলাম একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যাদের সময়েই হোক, আমাদের সময়েই হোক, সেই কমিটি সদস্যরা কী করলেন?  রিপোর্টটা কী হল'? 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 19, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:54 PM IST
'প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে! তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে কেন'?
Image Credit: পালটা প্রশ্ন কুণালের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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