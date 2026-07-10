/শহরে ফের শিশু নির্যাতন: বারুইপুরের পর এবার লেকটাউনে ৬ বছরের বালিকাকে যৌন হেনস্থা

পিয়ালি মিত্র-অয়ন শর্মা: তিলোত্তমায় নারী ও শিশু নিরাপত্তা নিয়ে যখন জিরো টলারেন্স মনোভাব সরকারের, ঠিক তখনই ফের এক মর্মান্তিক ও নৃশংস ঘটনা প্রকাশ্যে এল। বারুইপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, এবার কলকাতার বুকে যৌন নির্যাতনের শিকার হল মাত্র ৬ বছরের এক শিশু। ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ জুলাই। ওই দিন দুপুর তিনটে নাগাদ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ৬ বছরের এক কন্যাসন্তানকে কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল সূত্রের খবর, শিশুটির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে দ্রুত গাইনিকোলজি বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।
সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা যখন শিশুটিকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন, তখনই তাঁদের নজরে আসে এক ভয়ঙ্কর সত্য। চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন, শিশুটি কোনো সাধারণ রোগে ভুগছে না, বরং তার ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। চিকিৎসকদের এই তৎপরতা এবং তীক্ষ্ণ নজরদারির কারণেই ঘটনাটি ধামাচাপা পড়তে পারেনি।
মেডিক্যাল পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা শিশুটির পরিবারকে পুরো বিষয়টি জানান। হাসপাতালের তরফ থেকে পরিবারকে পরামর্শ দেওয়া হয়, যেন তারা অতি দ্রুত নিকটবর্তী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। একই সাথে হাসপাতালের পক্ষ থেকেও স্থানীয় টালা থানাকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে জানানো হয়। যৌন নির্যাতনের মতো সংবেদনশীল ও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেয় টালা থানা। ঘটনাস্থল অন্য থানার এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায়, টালা থানা একটি ‘জিরো এফআইআর’রুজু করে। এরপর মামলাটি পরবর্তী তদন্ত এবং আইনি ব্যবস্থার জন্য লেকটাউন থানায় ফরওয়ার্ড বা স্থানান্তরিত করা হয়।
আরজি কর হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষা এবং অভিযোগ দায়েরের পর পরিবারটি শিশুটিকে আর হাসপাতালে ভর্তি রাখেনি। তারা শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যায়। ৬ বছরের একটি নির্যাতিত ও অসুস্থ শিশুকে কেন হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করানো হলো না, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই উঠছে প্রশ্ন ।
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উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১১ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সেই ঘটনার ক্ষত দগদগে থাকতেই কলকাতার লেকটাউন এলাকায় এই ৬ বছরের শিশুর ওপর নির্যাতনের এই খবর সামনে এসেছে।
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