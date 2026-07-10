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শহরে ফের শিশু নির্যাতন: বারুইপুরের পর এবার লেকটাউনে ৬ বছরের বালিকাকে যৌন হেনস্থা

বারুইপুরের পর এবার কলকাতার লেকটাউন! ফের সুরক্ষার অভাবে ক্ষতবিক্ষত শৈশব। মাত্র ৬ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। অসুস্থ অবস্থায় আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসকদের তৎপরতায় সামনে এল এই নৃশংস ঘটনা। টালা থানায় জিরো এফআইআর দায়ের করে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে লেকটাউন থানাকে। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 10, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:20 PM IST
শহরে ফের শিশু নির্যাতন: বারুইপুরের পর এবার লেকটাউনে ৬ বছরের বালিকাকে যৌন হেনস্থা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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