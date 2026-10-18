/চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ১৯ জন! মৃতদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করল পুলিস

অয়ন ঘোষাল: শনিবার সন্ধ্যায় উৎসবের আলোয় সেজে উঠেছিল কলকাতা। সপরিবারে এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্যান্ডেল হপিং-এ মেতে উঠেছিলেন অগণিত মানুষ। তবে এই আনন্দের রাত যে মুহূর্তের মধ্যে চরম শোক ও আর্তনাদে ঢেকে যাবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। উত্তর ও মধ্য কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত পুজো চোরবাগান সর্বজনীনে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন বহু দর্শনার্থী। বেঘোরে প্রাণ গেল ১৯ জনের, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এই মারাত্মক বিপর্যয়ের পর চোরবাগান ও সংলগ্ন বৌবাজার থানা এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
১৯ জন মৃতের তালিকা ও ঠিকানা
দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিচয় সামনে আসতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিহতদের মধ্যে শুধু কলকাতার বাসিন্দারাই ছিলেন না, ছিলেন শহরতলি ও প্রতিবেশী রাজ্যের বহু পুণ্যার্থীও। মৃত ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জনের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেছে প্রশাসন:
আরতী সরকার বিশ্বাস (চাকদা)
শুভম সোনকার (জোড়াবাগান)
শ্রীপর্ণা পোদ্দার (বৈদ্যবাটী)
প্রিয়া সমাদ্দার (নিউ ব্যারাকপুর)
মিঠু মণ্ডল (কুমোরটুলি)
পিয়ালি প্রামাণিক (আরামবাগ)
সন্দীপ বেজ (পূর্ব বর্ধমান)
টগর বেজ (পূর্ব বর্ধমান)
অভিষেক কুমার শ্রীবাস্তব (বিহার)
আয়াংশ শ্রীবাস্তব (বিহার)
দীপালি ঘোষ (বরানগর)
প্রাঞ্জল সরকার (আগরপাড়া)
আকৃতি কুমারি (বালি)
বর্ণালী হালদার (নিউটাউন)
তানিয়া বিশ্বাস (নিউটাউন)
কল্পনা জানা (পানিহাটি)
বিকাশ ভট্টাচার্য (হাওড়া)
স্নেহা ভাণ্ডারি (বিষ্ণুপুর)
চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অমিত শাহের সফর
দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে অনেক রোগীকে বাইপাস সংলগ্ন অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে ১৪ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার অ্যাপোলো হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ: জারি ১৬৩ ধারা, গ্রেফতার ৭
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং এলাকায় বিশৃঙ্খলা এড়াতে পুলিশ কমিশনারের নির্দেশিকায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৩ ধারা (সাবেক ১৪৪ ধারা) জারি করা হয়েছে। চোরবাগান সংলগ্ন বৌবাজার এলাকার প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পথ— কলুটোলা স্ট্রিট, ইডেন হাসপাতাল রোড এবং সিআর অ্যাভিনিউ সংযোগকারী রাস্তায় পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
পাশাপাশি, গাফিলতির প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই পুজো কমিটি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কীভাবে একটি উৎসবের প্রাঙ্গণে এমন অব্যবস্থা তৈরি হতে পারল?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, বিজনেস, লাইফস্টাইল, কেরিয়ার, ইউটিলিটির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)