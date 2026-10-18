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চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ১৯ জন! মৃতদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করল পুলিস

Kolkata Stampede: চোরবাগান সর্বজনীনে মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনা! বেঘোরে প্রাণ গেল ১৯ জনের, চিকিৎসাধীন বহু। প্রকাশ পেল মৃতদের নাম-ঠিকানা। এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি, গ্রেপ্তার ৭। হাসপাতালে আহতদের দেখতে হাজির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Oct 18, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 01:43 PM IST
চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ১৯ জন! মৃতদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করল পুলিস

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Ayan Ghoshal

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চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা আগেই বিপদঘণ্টি! সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখ
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