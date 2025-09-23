English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata Cloudburst: জলবন্দি 'লাইফলেস' শহরকে সচল করতে কী ব্যবস্থা পুরসভার... উত্তর থেকে দক্ষিণ, কোথায় কত পাম্প-মেশিন...

Kolkata Heavy Rainfall: কন্ট্রোল রুম থেকে চলছে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি। শহরের জল নামানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। ওদিকে নাগরিকদের মৃত্যুতে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছে দুটি সংগঠন। 

Sep 23, 2025, 03:47 PM IST
Kolkata Cloudburst: জলবন্দি 'লাইফলেস' শহরকে সচল করতে কী ব্যবস্থা পুরসভার... উত্তর থেকে দক্ষিণ, কোথায় কত পাম্প-মেশিন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক রাতের অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে ভাসছে শহর (Kolkata Cloudburst)। জলবন্দি শহরকে 'লাইফে ফেরাতে', শহরের জল নামাতে ৩৩৯টি অতিরিক্ত পাম্প সচল কর কলকাতা পুরসভা। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সকাল থেকে লকগেট খোলা থাকায় পাম্প চালানো যায়নিকারণ তাতে, তাতে গঙ্গার জল শহরে ঢোকার সম্ভাবনা ছিল। ১২টার পর থেকে হাই টাই থাকায় লকগেট বন্ধ করে ৩৩৯টি পাম্প সচল করা হয়এছাড়া ২৫টি পোর্টেবল পাম্প কাজে লাগানো হয়েছে। কন্ট্রোল রুম থেকে চলছে ২৪ ঘণ্টার নজরদারি। শহরের জল নামানোর জন্য অত্যাধুনিক মেশিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

Gully-pit emptier machine - উত্তর কলকাতায় ১০টি, মধ্য কলকাতায় ১৫টি, দক্ষিণ কলকাতায় ১৫টি

Jet cum suction machine - উত্তর কলকাতায় ১৩টি, মধ্য কলকাতায় ২৮টি, দক্ষিণ কলকাতায় ২২টি

Manhole de-silting machine - উত্তর কলকাতায় ৪১টি, মধ্য কলকাতায় ৬৫টি,দক্ষিণ কলকাতায় ৫৬টি

Open nullah de-silting machine - উত্তর কলকাতায় ২টি, মধ্য কলকাতায় ১টি, দক্ষিণ কলকাতায়টি

3 in 1 machine - উত্তর কলকাতায় ২টি, মধ্য কলকাতায় ৭টি, সাউথ কলকাতায়টি

Blow-vac machine- উত্তর কলকাতায় ২টি, মধ্য কলকাতায় ৩টি, সাউথ কলকাতায়টি

Power bucket machine - উত্তর কলকাতায় ১১টি, মধ্য কলকাতায় ১৮টি, সাউথ কলকাতায় ১৭টি

ঘণ্টায় ২৫১.৪ মিলিমিটার! মেঘভাঙা প্রবল বৃষ্টিতে শহর কলকাতায় প্রায় ৮০টি রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েজলবন্দি রাস্তায় বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে কলকাতা শহরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নাগরিকদের মৃত্যুতে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছে দুটি সংগঠন। প্রধান বিচারপতির দফতরে চিঠি দিয়ে সেটিকে মামলার নথি হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন করেছে সেভ ডেমোক্রেসি ও অল ইন্ডিয়াইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন হাইকোর্ট শাখা। মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে ওই চিঠিতে।

হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংগঠন দুটির বক্তব্য, অতীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খোলা তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে শহরে। কিন্তু তারপরেও বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা, পুরসভা, পুলিস, প্রশাসন যে সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি, এদিনের এতগুলি মানুষের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তার প্রমাণ। তাই জনস্বার্থ মামলা হিসেবে চিঠিটি গ্রহণ করার আবেদন করা হয়েছে হাইকোর্টের কাছে

