/Tarak Singh Resignation: মমতার পদত্যাগ করা উচিত, ওঁর ভাই বাবুন ব্যানার্জ্জি আমাকে ফোন করে সাংঘাতিক কথা বলেছে: বিস্ফোরক তারক সিং

রক্তিমা দাস: বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্য রাজনীতিতে নিত্য নতুন ঘটনা। কলকাতা পুরসভা থেকে বিধানসভা, কালীঘাট থেকে ক্য়ামাক স্ট্রিট-- ঝড়ে তোলপাড় তৃণমূল। এবার কলকাতা পুরসভায় আছড়ে পড়ল তীব্র রাজনৈতিক সুনামি। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দিয়ে এবং সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে মেয়র পারিষদ (ড্রেনেজ) পদ থেকে ইস্তফা দিলেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা তারক সিং। শুধু পদত্যাগই নয়, দল ও প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন।
তারক সিংয়ের ক্ষোভের সূত্রপাত পুরসভার অন্দরে কাজের পরিবেশ ও অসহযোগিতা নিয়ে। তিনি জানান, 'আমরা এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে কলকাতার জল জমা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের পর আমাদের লোকরা আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।' বর্ষার মুখে ড্রেনেজ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিয়ে ‘মনসুন মিটিং’ করার জন্য তিনি মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও পুর কমিশনারকে বললেও কেউ কোনও সাড়া দেননি।
তারক সিংয়ের কথায়, 'আমি আসি আর যাই, কিন্তু আমার কোনও আউটপুট নেই। এমনকি পুরসভায় আমার গেস্ট এলে এক কাপ চা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বলা হয়েছে টাকা বরাদ্দ বন্ধ! এটা আমার আত্মসম্মানে লেগেছে। আগামী দিনে শহরে জল জমলে দায় আমার ঘাড়ে পড়বে, সেই দায় আমি কেন নেব? তাই পদত্যাগ করছি।' তিনি আরও যোগ করেন, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষও তাকে বলেছেন, 'রেজিগনেশন দিয়ে দেওয়া ভাল, এভাবে চলে না।'
‘নেতৃত্ব ব্যর্থ, মমতার পদত্যাগ দাবি করছি’
দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজিরবিহীন আক্রমণ করে তারক সিং বলেন, 'আমি মমতার পদত্যাগ দাবি করছি। এই নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমি এই নেতৃত্বকে মানি না, আমি কারও ক্রীতদাস নই।' তার অভিযোগ, জনতা যে রায় দিয়েছে, তারপর যদি কোনও কাজই না করা যায়, তবে দলের উচিত ছিল পুরসভার বোর্ড ছেড়ে দেওয়া।
দলীয় কোন্দল ও বিভাজন নিয়েও মমতার দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। তারক বাবুর বিস্ফোরক দাবি, 'শুভেন্দু অধিকারী আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ভেদাভেদ মমতা নিজেই তৈরি করেছেন। যুব তৃণমূল থাকা সত্ত্বেও ‘যুবা’ সংগঠন তৈরি করে পার্টিতে ডিভিশন মমতা চালু করেছিলেন। অভিভাবক হিসেবে ওনার শাসন ঠিক ছিল না।' শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে গিয়ে পুরো দলকে চোর বানানোর প্রবণতা নিয়েও সরব হন তিনি। তার কথায়, শিশির বা শুভেন্দুর অবদান ভুলে যাওয়া ঠিক হয়নি।
ব্যানার্জি পরিবারের অন্দরের তথ্য ফাঁস
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিদায়ী মেয়র পারিষদ বলেন, 'অভিষেককে বানালো কে? ওর ফাউন্ডার তো মমতা ব্যানার্জি। কত লজ্জার ব্যাপার, বিধায়কদের সই জাল করা হয়েছে! সেই মিটিংয়ে মমতা নিজে উপস্থিত থেকেও অভিষেককে বারণ করতে পারতেন।'
এখানেই শেষ নয়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের অন্দরের পরিস্থিতি নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তারক সিং। তিনি বলেন, '২০২১-এ কার্তিক ব্যানার্জি আমায় ফোন করে বলেছিল ও বিজেপিতে যাচ্ছে। এমনকি বাবুন ব্যানার্জিও আমায় ফোন করে বলত-- ‘আমি বাড়ির মধ্যেও কোণঠাসা'
‘হারিনি বলছেন, আবার বিরোধী দলনেতা খুঁজছেন!’
বামপন্থীদের উদাহরণ টেনে তৃণমূলের বর্তমান অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন তারক বাবু। তিনি বলেন, '৭২-এ কংগ্রেস জিতলে বামপন্থীরা ৫ বছর কেউ বিধানসভায় যায়নি। তৃণমূলের যদি মনে হয় তারা হারেনি, তবে মমতাও সেই পথে হাঁটতে পারতেন। অথচ একদিকে বলছেন হারিনি, অন্যদিকে আবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তৈরি করার জন্য চিঠি পাঠানো হচ্ছে!'
সবশেষে তিনি স্পষ্ট জানান, দল যদি ডেকে পাঠায় তবে তিনি কথা বলতে আসবেন, কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনো ‘ক্রীতদাসত্ব’ তিনি করবেন না। বর্ষার মুখে তারক সিংয়ের এই দলত্যাগে ও বিস্ফোরক মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির।
