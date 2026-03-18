Kolkata: সমীক্ষায় দেশের সবচেয়ে সস্তা শহর কলকাতা, জলের দরে থাকা-খাওয়া এখানে, আকাশছোঁয়া মুম্বই-দিল্লি

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  খবর
  কলকাতা
  Kolkata: সমীক্ষায় দেশের সবচেয়ে সস্তা শহর কলকাতা, জলের দরে থাকা-খাওয়া এখানে, আকাশছোঁয়া মুম্বই-দিল্লি

Kolkata: সমীক্ষায় দেশের সবচেয়ে সস্তা শহর কলকাতা, জলের দরে থাকা-খাওয়া এখানে, আকাশছোঁয়া মুম্বই-দিল্লি

Cost of living in India 2026: ভারতের প্রতিটি শহরের 'কস্ট অফ লিভিং'য়ের সঙ্গে কলকাতার যদি তুলনা করা হয়, তাহলে তিলোত্তমা বাকিদের বলে বলে গোল দেবে। সমীক্ষায় দেশের সবচেয়ে সস্তা শহরের তাজ কলকাতারই।

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 18, 2026, 08:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কস্ট অফ লিভিং' বা বেঁচে বর্তে থাকার খরচ। যা মূলত নির্ভর করে আপনি দেশের কোন প্রান্তে থাকছেন। মুম্বই এবং দিল্লির মতো বড় মহানগরীতে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই বেশি। কলকাতা ও চেন্নাইয়ের মতো মেট্রো শহরে যা আবার তুলনামূলক কম। যার প্রধান কারণই হল বাড়িভাড়া এবং যাতায়াতের খরচ। জীবনযাত্রার ব্যয়ের এবং মানের তথ্য সংক্রান্ত ক্রাউডসোর্সিং করা বিশ্বের বৃহত্তম অনলাইন ডিজিটাল সংস্থা নামবেও। তাদের মার্চ মাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই দেশের প্রতি ব্যক্তির জীবনযাপনের জন্য মাসে প্রায় ২৭ হাজার ৩০০ টাকার প্রয়োজন বাড়ি ভাড়া বাদে। চার সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে এই খরচ বেড়ে দাঁড়াতে পারে প্রায় ৯৮ হাজার টাকায়। এই হিসাবে খাওয়াদাওয়া, ইউটিলিটি বা পরিষেবা সংক্রান্ত খরচ, যাতায়াত এবং বিনোদন বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। তবে এতে মহানগরীগুলির অতিরিক্ত বাড়িভাড়ার বিষয়টি ধরা হয়নি। যা খুব সহজেই একটি পরিবারের মাসিক বাজেটকে অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ভারতের শহরভিত্তিক জীবনযাত্রার খরচ ২০২৬

 
 
ভারতে গড় মাসিক খরচ
 
ভারতে জীবনযাত্রার খরচ আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, দৈনন্দিন কিছু গড় খরচ নীচে দেওয়া হল
 
ভাড়া:শহরের কেন্দ্রস্থলে 1BHK ফ্ল্যাট ১৪,০০০ টাকা। শহরের বাইরে 1BHK ফ্ল্যাট ৯,০০০ টাকা
মুদিখানা: দুধ (১ লিটার) ৬১ টাকা, পাউরুটি (৫০০ গ্রাম) ৩৯ টাকা, চাল (১ কেজি) ৫৬ টাকা
বাইরে খাওয়াদাওয়া: সাধারণ খাবার- ২০০ টাকা। দু’জনের জন্য মাঝারি মানের রেস্তোরাঁয় খরচ ১০৫০ টাকা
পরিবহণ: মাসিক পাস- ৮০০ টাকা, পেট্রোল (১ লিটার)  ১০২ টাকা
ইউটিলিটি: ৮৫ বর্গমিটার ফ্ল্যাটের জন্য মাসিক বেসিক খরচ- ৩৫৬৫ টাকা
এই সংখ্যাগুলি একটি সাধারণ ধারণা দেয়, তবে জীবনযাত্রা ও শহরভেদে প্রকৃত খরচ অনেকটাই পরিবর্তিত হতে পারে।
 
 
দেশের কোন শহরে টাকার মূল্য সবচেয়ে বেশি?
 
আগেই বলা হয়েছে মুম্বই এবং দিল্লির মতো শহরে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক বেশি। সেখানে হায়দরাবাদ ও পুণে অনেক ক্ষেত্রে বেশি ‘ভ্যালু ফর মানি’। মূল কারণই হচ্ছে এই শহরগুলিতে ক্রয়ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশি। সূচকে হায়দরাবাদ (১৫৪) ও পুণে (১৫২) উপরের দিকে রয়েছে। যার অর্থ এখানে উপার্জিত অর্থ তুলনামূলক ভাবে বেশি দিন ধরে খরচ চালাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, দিল্লির ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত খরচ মাথায় রাখা জরুরি। বিশেষ করে ইউটিলিটি বিল গড়ে প্রায় ৪০০০ টাকার কাছাকাছি হতে পারে। পাশাপাশি শহুরে দামের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচও তুলনামূলক বেশি। ভারতের বিভিন্ন শহরের জীবনযাত্রার খরচের তুলনামূলক চিত্র থেকে স্পষ্ট। এখানে একক কোনও নির্দিষ্ট হিসেব নেই। আপনার মাসিক খরচ নির্ভর করবে মূলত কোন শহরে থাকছেন। সেখানে ভাড়ার পরিমাণ কত এবং আপনার জীবনযাত্রার ধরণ কেমন তার উপর। ২০২৬ সালে নতুন করে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা বা বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলো একটি কার্যকর সূচনা হিসেবে কাজে আসতে পারে। যেহেতু কলকাতায় থাকা-খাওয়ার খরচ অনেকটাই কম, সেহেতু কলকাতাকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বেছে নেন। কলকাতা শহরে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫–৩০% মানুষই অভিবাসী। এদের মধ্যে একটি বড় অংশই এসেছে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে। যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ইত্যাদি। কলকাতা মহানগর এলাকায় বাইরের রাজ্য থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০–১৫ লক্ষের মধ্যে ছিল ২০১১ সালে।
 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস।

...Read More

Tags:
Kolkata Cost of Living 2026Cost of Living in Kolkata 2026Kolkata Living Expenses 2026Kolkata Monthly
