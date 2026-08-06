ডবল ইঞ্জিনের সুফল! '১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি দিয়েছি', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: '৫০০ থেকে ১০০০ কোটির ব্যবসা হবে'। কলকাতায় কউচার এক্সপো সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'বস্ত্র শিল্পে সমস্ত রকম সাহায্য সরকার দেবে। যদি আইন সংশোধন করতে হয়, আমি বিধানসভায় যাব। আপনারা আমাকে প্রপোজাল পাঠান'।
কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে শুরু হল কউচার এক্সপো। উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে চলেছি। ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল আপনারা পাবেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় আয়োজন করেছেন। ২০০ স্টল আছে এখানে। মানে ২০০ বুকিং করা বিক্রেতা। ৫০০ থেকে ১০০০ কোটির ব্যবসা হবে। শুধু আপনাদের ব্যবসা নয় কাঁচামাল সরবরাহ কারী থেকে সবাই লাভবান হবেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আগের মুখ্যমন্ত্রী সুরাত শুনলেই বলতেন, ওরা তো বহিরাগত। অথচ গোটাটাই তো আমাদের দেশ। সেখান থেকেই তো ব্যবসায়ীরা এসে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছেন'। তাঁর কথায়, 'ব্যবসা মানে একটা বড় চেইন। রাজ্যে বেকারত্ব ভয়ঙ্কর জায়গায় আছে। ব্যবসায়ীরা পারেন এদের একটা বড় অংশকে কাজ দিতে'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ভূমি স্বামী বিবেকানন্দের ভূমি, দেশের সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক রাজধানী। সেই রাজ্যের যে দুরবস্থা করে ছেড়েছে আগের সরকার,সেই অবস্থা থেকে রাজ্যকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী'। জানান, 'সম্প্রতি তিনি তারকেশ্বর ঘুরে গিয়েছেন। প্রচুর প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বাংলায় পাঠানোর কাজ শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাও। তোলাবাজি কাটমনি ব্যবস্থা বিলোপ করার কাজ চলছে। দেখছি দেখব নয় কাজের কাজ শুরু করেছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'রাজ্যের হাওয়া বদলাচ্ছে। আপনারাও নিশ্চয়ই অনুভব করছেন। বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কেন্দ্রের টাকা এসেছে এবং চলে গিয়েছে। কারণ কোনও অডিট রিপোর্ট পেশ করা হয়নি। আর্থিক আলোচনা ছাড়া আমার নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে কথা হয়েছে। একটা হল উত্তরবঙ্গের বন্ধ ২৫ টি চা বাগান। দ্বিতীয় হল পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র শিল্প'।
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে বাংলা আর্থিক স্বনির্ভর রাজ্যে পরিণত হবে। লাক্স এসেছে, আমূল এসেছে। ওরা নর্থ বেঙ্গলে আইসক্রিম বানাবে। পুরুলিয়া জেলায় অমিত মেটালিক আসছে। ১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি হস্তান্তর করতে চলেছি'। বলেন, 'পুজোর আগে সারা দেশে আপনারা জমিয়ে ব্যবসা করুন।আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। বাংলার অমৃত কাল শুরু হয়েছে'।
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