Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ডবল ইঞ্জিনের সুফল! ১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি দিয়েছি, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ডবল ইঞ্জিনের সুফল! '১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি দিয়েছি', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suveden Adhikari: 'আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে বাংলা আর্থিক স্বনির্ভর রাজ্যে পরিণত হবে। লাক্স এসেছে, আমূল এসেছে। ওরা নর্থ বেঙ্গলে আইসক্রিম বানাবে। পুরুলিয়া জেলায় অমিত মেটালিক আসছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:14 PM IST
ডবল ইঞ্জিনের সুফল! '১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি দিয়েছি', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ডবল ইঞ্জিনের সুফল! '১ মাসে ২৫ শিল্পপতিকে জমি দিয়েছি', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
2
3
4
5