Kolkata Police: নগরপালের দেহরক্ষী লক্ষ্মী এবার পতাকা ওড়ালেন এভারেস্টে! উচ্ছ্বসিত মমতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় রাজ্য পুলিসের কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতা পুলিস। লক্ষ্মীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পোস্ট করা হয়েছে কলকাতা পুলিসের তরফে। প্রকাশ করা হয়েছে ছবিও। লক্ষ্মীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল বর্তমানে কলকাতা পুলিসের নগরপাল মনোজ ভার্মার দেহরক্ষী হিসেবে কর্মরত। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি এভারেস্ট অভিযানে বের হন। যাত্রার আগে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন নগরপাল ও কলকাতা পুলিসের পদস্থ কর্তারা।

Our Colleague Reaches the Top

In a test of sheer doggedness and strength, visually impaired Chhonzin Angmo of Nepal summited Mount Everest at around 8.30 this morning, carving her name in the history of mountaineering.

Right alongside, sharing her journey of courage and grit,… pic.twitter.com/vnkUvq7DMc

— Kolkata Police (@KolkataPolice) May 19, 2025