Old Woman Death: হাত-পা-মুখ বাঁধা, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে বৃদ্ধা! খাটের তলায় জড়োসড়ো বৃদ্ধ, পঞ্চসায়রে ভংয়কর...

Old Woman Death: হাত-পা-মুখ বাঁধা, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে বৃদ্ধা! খাটের তলায় জড়োসড়ো বৃদ্ধ, পঞ্চসায়রে ভংয়কর...
Kolkata Crime: বৃদ্ধার মৃত্যুতে নজরে আয়ার ভূমিকা। তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। মহিলার পরনে থাকা গয়না উধাও। শরীরের ধারালো অস্ত্রের আঘাত মিলেছে।
পিয়ালি মিত্র: পঞ্চসায়র থানার কাছেই একটি বাড়িতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজয়া দাস ও প্রশান্ত কুমার দাস নামে নিউ গড়িয়া আবাসনে থাকতেন এই বৃদ্ধ দম্পতি। শুক্রবার সকালে কাজের লোক এসে ডাকাডাকি করছিলেন সাড়া পাননি। তারপরই সন্দেহ হয়। পরে ভিতরে গিয়ে দেখা যায় সিঁড়ির কাছে বৃদ্ধার হাত,পা, মুখ বাঁধা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।
মহিলার মুখে সেলোটেপ লাগানো ছিল। বাড়ির লাইট ও সিসিটিভি কাটা ছিল। যদিও বাড়ি থেকে কিছু চুরি যাওয়ার প্রমাণ আপাতভাবে পাওয়া যায়নি। তবে বৃদ্ধার হাতের আঙটিগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। বৃদ্ধকে খাটের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, দম্পতির এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মেয়ে থাকেন জার্মানিতে এবং ছেলে কাজের সূত্রে মুম্বইতে। কিছুদিন আগে বৃদ্ধর একটি অপারেশন হয়েছে বলেও জানা যায়। কার্যত পঞ্চসায়র থানা থেকে ঢিল ছোড় দূরত্বে অভিজাত আবাসনে এই ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাসিন্দারা।
