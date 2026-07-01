'জয় শ্রীরাম' বললেই ৫০০ টাকা ফি মকুব! 'বিশেষ' ছাড় দিচ্ছেন কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'জয় শ্রীরাম' বললেই মিলছে ছাড়! ১০, ২০ টাকা নয়, কনসালটেশন ফি-তে একেবারে কড়কড়ে ৫০০ টাকা ছাড় দিচ্ছেন কলকাতার এক চিকিৎসক। রীতিমতো সংবাদপত্রে এজন্য বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন তিনি। ডক্টর্স ডে-তে ভাইরাল এমনই এক বিজ্ঞাপন। আর তা ঘিরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
কার্ডিওলজিস্ট পি কে হাজরা। 'জয় শ্রীরাম' বললেই তাঁকে দেখাতে আসা রোগীদের ফি মকুব করে দেবেন তিনি। এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, "চিকিৎসক দিবসে আমার সকল সহকর্মী চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, রোগী ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই গৈরিক শুভেচ্ছা। ভগবান রামের আশীর্বাদে সকলে নীরোগ থাকুন। স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভ হোক। স্বাস্থ্যই সম্পদ, নিজ কর্মই কর্তব্য, সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা হোক আমাদের আদর্শ।"
জয় শ্রীরামে ছাড়!
এরপরই 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' বলে উল্লেখ করে সেই বিজ্ঞাপনেরই নীচে সংযোজন, "নিচের ফোন নম্বরে 'জয় শ্রী রাম' স্মরণ করে বা JSR কোড দেখালে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অ্যাপোলো ক্লিনিকে সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. পি কে হাজরাকে দেখাতে চাইলে কনসালটেশন ফি-তে ৫০০ টাকা ছাড়।" সেইসঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি ফোন নাম্বারও।
স্বাভাবিকভাবেই নজর টেনেছে এই ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এই বিজ্ঞাপন। যেখানে বলা হয়েছে, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির অ্যাপোলো ক্লিনিকে ডা. পি কে হাজরাকে দেখানোর ক্ষেত্রে রোগীদের জন্য কনসালটেশন ফি-তে সরাসরি ৫০০ টাকা ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই ছাড় পাওয়ার জন্য রোগীদের একটি বিশেষ শর্ত পূরণ করতে হবে।
কী সেই শর্ত?
রোগীরা যদি চিকিৎসকের দেওয়া নির্দিষ্ট ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার সময় 'জয় শ্রীরাম' বলেন বা বুকিংয়ের সময় 'JSR' কোডটি দেখান, তবেই তারা এই ছাড় পাবেন।
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