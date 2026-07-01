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'জয় শ্রীরাম' বললেই ৫০০ টাকা ফি মকুব! 'বিশেষ' ছাড় দিচ্ছেন কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক

Kolkata Doctor Jai Shri Ram offer: চিকিৎসক দিবসের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি'র। যেখানে রোগীদের জন্য কনসালটেশন ফি-তে ৫০০ টাকা ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। তবে এই ছাড় পাওয়ার জন্য রোগীদের একটি বিশেষ শর্ত পূরণ করতে হবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:23 PM IST
'জয় শ্রীরাম' বললেই ৫০০ টাকা ফি মকুব! 'বিশেষ' ছাড় দিচ্ছেন কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক
Image Credit: জয় শ্রীরাম বিজ্ঞাপনSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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